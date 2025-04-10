Майкл Б. Джордан экранизирует хоррор-роман «The House of Last Resort» Кристофера Голдена

Американский актер Майкл Б. Джордан, известный по франшизам «Крид» и «Черная пантера», спродюсирует киноадаптацию романа «The House of Last Resort» Кристофера Голдена. Об этом сообщил Deadline.
Продакшн-компания артиста Outlier Society приобрела права на книгу, чтобы превратить ее в полнометражный фильм. Голден сам напишет сценарий экранизации. Он же станет продюсером ленты вместе с Элизабет Рапосо и Питом Дональдсоном.
Роман «The House of Last Resort» («Дом последней надежды») вышел в январе 2024 года. Он рассказал о молодой амеркианской паре, которая переезжает в городок на Сицилии, мэр которого распродает заброшенные дома иностранцам за один евро.
После переезда герои узнают, что под их новым домом есть замурованные катакомбы. Возлюбленные сталкиваются с таинственным шепотом, доносящимся из стен, и постепенно узнают темную историю итальянской провинции.
Кто исполнит главные роли в будущей картине, пока неизвестно. Кто выступит режиссером проекта, также неясно.
Кристофер Голден — американский писатель, специализирующийся на ужасах и фэнтези. В его библиографии — десятки романов, таких как «Проклятие или дар», «Лесная дорога», «О святых и тенях». Голден также известен как сценарист фильма «Хеллбой: Проклятие Горбуна».