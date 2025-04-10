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Режиссер Кристофер Лэндон отказался от «Крика-7» из‑за угроз после увольнения Мелиссы Барреры

Сегодня в 21:01
Фото: Charley Gallay / Getty Images

Американский режиссер Кристофер Лэндон, известный по фильмам «Счастливого дня смерти» и «Скауты против зомби», рассказал о причинах ухода из проекта «Крик-7». Об этом написал The Hollywood Reporter.

Кинематографист поделился, что получил многочисленные угрозы после увольнения из фильма актрисы Мелиссы Барреры. Поклонники франшизы решили, что это Лэндон настоял на отстранении артистки от съемок.

Но, по словам Лэндона, он не имел никакого отношения к этому решению. Режиссер вспомнил, как ему позволили из компании Spyglass Media Group и сообщили, что Барреру уволили. Все «рухнуло в одно мгновение», отметил постановщик.

После случившегося обстановка вокруг будущей картины стала «крайне агрессивной и действительно пугающей». «Люди угрожали убить меня и мою семью, до такой степени, что в дело вмешалось ФБР», — рассказал Лэндон.

«Я получал сообщения, в которых говорилось: «Я найду твоих детей и убью их, потому что ты поддерживаешь убийство детей. Руководителям служб безопасности разных студий и ФБР пришлось расследовать угрозы», — поделился кинематографист.

Лэндон подчеркнул, что «абьюз действительно испортил фильм» для него, после чего режиссер «потерял всякую любовь к идее продолжения». Он к тому же не имел никакого влияния на решение об увольнении Барреры.

«Я не увольнял ее. Многие думают, что я имел к этому какое‑то отношение, а это было не мое дело. Я вообще не контролировал ситуацию», — сказал постановщик.

Мелисса Баррера сыграла одну из центральных героинь в фильмах «Крик-5» и «Крик-6». Она должна собиралась вернуться к своей роле и в седьмой части франшизы, но была отстранена от проекта в ноябре 2023 года из‑за своих комментариев в сети о войне Израиля против ХАМАС.

После увольнения Барреры из проекта ушла другая его звезда Дженна Ортега. Недавно она поделилась, почему покинула слэшер-франшизу.

После ухода Лэндона «Крик-7» возглавил Кевин Уильямсон — сценарист первой части франшизы, а также культовых лент «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» и «Факультет». Главную роль на себя взяла Нив Кэмпбелл.

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