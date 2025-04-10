Звук перезагрузки Windows и саундтрек «Майнкрафта» включили в Национальный реестр аудиозаписей США

В Национальный реестр аудиозаписей Библиотеки Конгресса США включили 25 новых звуковых произведений. Среди них ― звук перезагрузки Microsoft Windows и саундтрек к игре Minecraft.
В реестр также попали альбомы «Goodbye Yellow Brick Road» Элтона Джона, «Chicago Transit Authority» группы Chicago «Chicago Transit Authority», «Back to Black» Эми Уайнхаус, «My Life» Мэри Джей Блайдж и «Bitches Brew» Майлза Дэвиса.
Другие произведения, попавшие в реестр, ― оригинальная запись бродвейского мюзикла «Гамильтон», радиотрансляция 7-й игры Мировой серии бейсбола 1960 года, записи народных песен японских эмигрантов, работавших на гавайских плантациях сахарного тростника и сингл Селин Дион «My Heart Will Go On» из фильма «Титаник».
По словам библиотекаря Конгресса Карлы Хейден, эти произведения признаны «аудиосокровищами», достойными вечного хранения, поскольку они отражают богатую историю и культуру США.
«Это звуки Америки — нашей многогранной истории и культуры. Национальный реестр аудиозаписей — это плейлист нашей постоянно развивающейся нации», — отметила она.
Библиотека Конгресса ежегодно отбирает 25 аудиозаписей, которые имеют «культурное, историческое или эстетическое значение». В перечень попадают альбомы, треки, записи эфиров и выступлений, вышедшие более десяти лет назад.