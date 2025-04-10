Стриминговый сервис Prime Video выпустит сериал «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», основанный на серии книг китайского романиста Ду Лу Ванга. Об этом сообщил Deadline.
Драму спродюсируют Джейсон Нин («Люцифер») и Рон Мур («Чужестранка», «Ради всего человечества») вместе с компанией Sony Pictures Television. Они расскажут о двух воинах, обреченных на несчастье.
По сюжету, Шу Льен и Му Бай борются между запретной любовью и стремлением к современной жизни, а также необходимостью хранить свой традиционный образ жизни, лишившись совместного будущего.
Эту историю ранее уже рассказал режиссер Энг Ли в одноименном фильме 2000 года, получившем премию «Оскар». В 2015 году на экраны также вышел сиквел под названием «Крадущийся тигр, затаившийся дракон: Меч судьбы».
Исполнительными продюсерами новой экранизации станут Мур, Нин, Мэрил Дэвис из Tall Ship Productions, Джонни Левин, Рой Ли из Vertigo Entertainment, а аткже Хун Ван и Цинь Ван из Wang Dulu Estate.
Ду Лу Ванг опубликовал пять романов из цикла «Пенталогия железного журавля» в промежутся между 1938 и 1944 годами. Книги рассказали о четырех поколениях юся — древнекитайских воинов-героев.