В Петербурге пройдет мастер-класс по созданию посуды с нерпами

В петербургском кластере «Нормальное место» 26 апреля пройдет благотворительный мастер-класс по керамике с нерпами. Подробностями с «Афишей Daily» поделились «Простые вещи» ― инклюзивный проект по созданию дизайнерских вещей.
Участники мастер-класса украсят декольюЭто способ переноса изображения на керамику или стекло, похожий на переводные татуировки из детства. Картинка сначала печатается на специальной бумаге, а затем аккуратно «переводится» на поверхность изделия. с нерпами стакан и блюдце. Забрать готовую чайную пару можно будет через 1,5―2 недели. Стоимость мастер-класса ― 4200 рублей, а его продолжительность ― 1―1,5 часа.
Событие приурочено к юбилею Фонда друзей балтийской нерпы, который недавно отпраздновал свое десятилетие. В честь этого события «Простые вещи» также выпустили специальную коллекцию с нерпами. Купить ее можно до конца апреля в интернет-магазине «Простых вещей» или в Нормальном месте. 10% с продаж направят на помощь кольчатым нерпам.
В «Простых вещах» работают взрослые люди с ментальными особенностями. Вместе с профессиональными керамистами, столярами, швеями они создают посуду, предметы для дома, шьют флажки и полотенца, варят варенье и карамель.