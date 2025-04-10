В Петербурге пройдет мастер-класс по созданию посуды с нерпами

Участники мастер-класса украсят декольюЭто способ переноса изображения на керамику или стекло, похожий на переводные татуировки из детства. Картинка сначала печатается на специальной бумаге, а затем аккуратно «переводится» на поверхность изделия. с нерпами стакан и блюдце. Забрать готовую чайную пару можно будет через 1,5―2 недели. Стоимость мастер-класса ― 4200 рублей, а его продолжительность ― 1―1,5 часа.