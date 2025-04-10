«Спермагеддон» не выйдет в России ― ему отказали в прокатном удостоверении

Минкультуры отказало в прокатном удостоверении норвежскому анимационному фильму «Полный армагеддец», также известному как «Спермагеддон». Об этом сообщает «Интерфакс».
«По результатам рассмотрения поступившего заявления и комплекта документов Минкультуры России принято решение об отказе в предоставлении прокатного удостоверения на анимационный фильм „Полный армагеддец“», — заявили чиновники.
Причины, по которым мультфильм не допустили к прокату, в министерстве не уточнили.
О планах запустить «Спермагеддон» в российский прокат стало известно в прошлом июле. Сперва датой кинотеатрального релиза называли 16 января 2025 года, позже ее перенесли на 19 июня. Дистрибьютор картины в России ― «Экспонента фильм».
«Спермагеддон», как следует из названия, посвящен половому акту и тому, что происходит в матке после него. Главный герой ленты ― сперматозоид Симен (от английского semen ― сперма), живущий в мошонке фаната «Звездных войн» Йенса. Симен собирается в величайшее путешествие своей короткой жизни — ему предстоит найти яйцеклетку.
Авторы сравнивали свой проект с мультфильмом «Полный расколбас» с Сетом Рогеном и Джоной Хиллом, который не стеснялся шуток ниже пояса. Режиссерами «Спермагеддона» выступили Расмус А.Сивертсен и Томми Виркола. Последний известен благодаря дилогии комедийных хорроров «Операция „Мертвый снег“» и боевику «Охотники на ведьм», пересказавшему историю о Гензеле и Гретель в оригинальном тоне.