«Спермагеддон» не выйдет в России ― ему отказали в прокатном удостоверении

«Спермагеддон», как следует из названия, посвящен половому акту и тому, что происходит в матке после него. Главный герой ленты ― сперматозоид Симен (от английского semen ― сперма), живущий в мошонке фаната «Звездных войн» Йенса. Симен собирается в величайшее путешествие своей короткой жизни — ему предстоит найти яйцеклетку.