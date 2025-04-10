Юра Борисов подписал контракт с агентством UTA. Оно представляет Джонни Деппа и Тимоти Шаламе

Российский актер Юра Борисов, звезда фильмов «Анора»» и «Порок: История Александра Пушкина», подписал контракт с престижным голливудским актерским агентством UTA. Об этом сообщил Variety.
Теперь компания будет представлять интересы артиста во всех областях. Другие представители Борисова также продолжат сотрудничать с ним, среди них — ColorCreative, Gang, Tyre, Ramer, Brown & Passman и Sunshine Sachs Morgan & Lylis.
UTA (United Talent Agency) работает с крупнейшими мировыми звездами, такими как Джонни Депп, Тимоти Шаламе, Бенедикт Камбербэтч и Харрисон Форд. Агентство представляет и другую звезду «Аноры» — актрису Майки Мэддисон.
Ранее российский актер Марк Эйдельштейн, также снявшийся в «Аноре», заключил контракт с кастинг-агентством William Morris Endeavor (WME). Оно займется взаимодействием артиста с брендами, кинопроизводством и другими направлениями его развития.