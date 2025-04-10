Эмма Коррин и Оливия Колман сыграют в экранизации «Гордости и предубеждения» от Netflix

«Сыграть Элизабет Беннет — это возможность, которая выпадает раз в жизни. Возможность воплотить в жизнь этого культового персонажа вместе с Оливией и Джеком, используя феноменальные сценарии Долли, — это действительно величайшая честь», — прокомментировала Коррин.