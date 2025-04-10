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Эмма Коррин и Оливия Колман сыграют в экранизации «Гордости и предубеждения» от Netflix

Сегодня в 17:52
Кадр: Netflix

Английская актриса Эмма Коррин («Любовник леди Чаттерлей», «Корона») исполнит главную роль в экранизации романа «Гордость и предубеждение» Джейн Остин, которую выпустит стриминговый сервис Netflix. Об этом сообщил Deadline.

Коррин сыграет Элизабет Беннет. В роли ее матери в сериале появится лауреатка премии «Оскар» Оливия Колман («Фаворитка», «Корона»). Ранее стало известно, что любовный интерес Элизабет, мистера Дарси, воплотит актер Джек Лауден.

Съемки шоу пройдут в Великобритании в конце 2025 года. Руководить ими будет режиссер Эрос Лин. Сценарий новой киноадаптации классической книги написала Долли Олдертон. В проекте будет шесть эпизодов.

«Сыграть Элизабет Беннет — это возможность, которая выпадает раз в жизни. Возможность воплотить в жизнь этого культового персонажа вместе с Оливией и Джеком, используя феноменальные сценарии Долли, — это действительно величайшая честь», — прокомментировала Коррин.

Продюсерами экранизации стали Лин, Коррин, Лора Ланкастер, Уилл Джонстон, Луиза Маттер из Lookout Point и Лиза Осборн. Netflix пообещал, что сериал «станет точной классической адаптацией романа».

Олдертон выразила надежду, что зрители оценят шоу по достоинству и что оно «вдохновит новое поколение полюбить Остин».

«„Гордость и предубеждение“ Джейн Остин — это образец романтической комедии. Было радостью снова погрузиться в его страницы и найти как знакомые, так и новые способы оживить эту любимую книгу», — поделилась сценаристка.

Джейн Остин — культовая английская писательница рубежа XVIII и XIX веков. Она опубликовала роман «Гордость и предубеждение» в 1813 году. Книгу неоднократно экранизировали. В 1995 году на экраны вышел сериал с Колином Фертом и Дженнифер Эль, а в 2025 году — фильм с Мэттью МакФэдьеном и Кирой Найтли.

Осенью 2024 года британская вещательная компания Би-би-си анонсировала спин-офф своего сериала «Гордость и предубеждение». Новый сериал будет называться «Другая сестра Беннет» и расскажет историю Мэри Беннет.

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