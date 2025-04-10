Патти Смит выпустит мемуары «Хлеб ангелов»

Американская панк-рок-артистка Патти Смит выпустит книгу мемуаров «Хлеб ангелов» («Bread of Angels»). Она будет опубликована 4 ноября, сообщил NME.
Книга станет одной из самых «интимных и визионерских» работ певицы. Ее выход состоится одновременно с туром, приуроченным к 50-летию дебютного альбома Смит под названием «Horses».
В мемуарах музыкальная звезда поделится историей своей жизни — от взросления в рабочей среде Филадельфии и Южного Джерси до ухода от публичности. Работа над изданием велась более десяти лет.
Дата релиза выбрана не случайно, она «особенно значима» для Патти, поскольку 4 ноября родился ее давний партнер и друг Роберт Мэпплторп. Кроме того, в этот же день скончался ее муж Фред.
«Для написания этой книги потребовалось десятилетие в борьбе с красотой и печалью жизни. Я надеюсь, люди найдут в ней что‑то, что им нужно», — прокомментировала музыкантша.
«Хлеб ангелов» станет первой книгой Смит после выхода «Просто дети». За это издание Смит в 2010 году получила Национальную книжную премию в номинации «документальная литература».
Певица выпускала книги и ранее. Одно из ее сочинений под названием «M Train» посвящено ее отношениям с мужем, тогда как другое — «Год обезьяны» — посвящено темам утраты, популизма, защите окружающей среды и старению.