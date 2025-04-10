Котики и собачки ― более успешные инфлюэнсеры, чем люди. Это научно доказанно

«Если убедительность людей часто строится на их близости к аудитории или вдохновляющем образе, то питомцы кажутся более искренними и естественными, ― поясняет соавтор исследования, маркетолог Лора Лаверту. ― Они просто питомцы — у них нет скрытых мотивов. За ними не тянется шлейф скандалов и негатива, как это бывает у людей, поэтому им доверяют больше».