Котики и собачки ― более успешные инфлюэнсеры, чем люди. Это научно доказанно

Аккаунты домашних животных, продвигающих товары в соцсетях, вызывают больше доверия, чем аккаунты людей-инфлюэнсеров. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на исследование ученых из Великобритании и США.
В качестве эксперимента исследователи создали вымышленные рекламные кампании товаров вроде вина или арахисового масла. Публика реагировала на рекламу с участием животных лучше, чем на аналогичную с участием людей. Профили, которые ведутся от имени кошек, собак и других питомцев, собирали больше лайков и комментариев.
Исследование также подтвердило наличие «усталости от инфлюэнсеров». Это когда доверие к звездам и блогерам снижается из‑за увеличения у них спонсированных постов. Аудитория подозревает, что люди-инфлюэнсеры рекламируют бренды, в которые сами не верят ― просто ради денег.
В то же время питомцы не подвержены стремлению к богатству, зависти и ревности. Поэтому контент с котиками и собачками воспринимается как более искренний.
«Если убедительность людей часто строится на их близости к аудитории или вдохновляющем образе, то питомцы кажутся более искренними и естественными, ― поясняет соавтор исследования, маркетолог Лора Лаверту. ― Они просто питомцы — у них нет скрытых мотивов. За ними не тянется шлейф скандалов и негатива, как это бывает у людей, поэтому им доверяют больше».
Кроме того, аккаунты петфлюэнсеров, как правило, прозрачнее управляются, а при сотрудничестве с рекламными агенстствами они могут сохранять контроль над контентом.
Авторы работы приводят в пример кошку по кличке Нала, у которой 4,5 млн подписчиков в инстаграме*. Она рекламирует самые разные продукты — от корма до мобильных игр, а ее общий доход от партнерств уже превысил 100 млн долларов.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.