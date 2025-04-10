Директор Театра им. Вахтангова назвал издевательством введение именных билетов на спектакли в Москве

Директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок назвал издевательством введение именных билетов на спектакли. Об этом написала Национальная служба новостей.
По словам главы одного из самых популярных столичных театров, новые правила продажи билетов привели к снижению посещаемости представлений. «Зрительные залы стоят полупустые, а спектакли отменяются», — посетовал Крок.
Специалист подчеркнул, что «люди объявили бойкот этой системе покупки билетов». На сайте Вахтанговского театра, по словам Крока, зрители «пишут, что не будут ходить в московские театры по новым неумным, скажем так, правилам».
Особенно заметно изменения сказались на детских театрах, отметил Крок. Им пришлось отменять спектакли, в том числе те, на которых ранее был аншлаг.
«Я уж не говорю об экономике, сколько театры потеряли, как уменьшилась зарплата артистов и сотрудников театра. Кто будет компенсировать эти потери? Новые правила требуют корректировки. И вводить новую билетную платформу нужно, но сделать это необходимо так, чтобы она была интересна людям», — заявил директор Театра им. Вахтангова.
Он поддержал идею создания единой билетной платформы в столице, но со «способами ее ведения» не согласился.
В Москве 15 марта появилась новая система продажи билетов в театры, находящиеся в ведомстве столичного Депкульта. Их теперь можно купить только по документам, удостоверяющим личность. Возврат билетов возможен только офлайн и не позднее чем за 10 дней до мероприятия.