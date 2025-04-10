Директор Театра им. Вахтангова назвал издевательством введение именных билетов на спектакли в Москве

«Я уж не говорю об экономике, сколько театры потеряли, как уменьшилась зарплата артистов и сотрудников театра. Кто будет компенсировать эти потери? Новые правила требуют корректировки. И вводить новую билетную платформу нужно, но сделать это необходимо так, чтобы она была интересна людям», — заявил директор Театра им. Вахтангова.