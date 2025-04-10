В США на встрече, посвященной борьбе с насилием, произошла стрельба. Один человек погиб

В американском городе Мемфисе встреча группы по борьбе с насилием закончилась стрельбой, сообщает местный телеканал Fox 13. Один человек погиб, пятеро ранены. Один из пострадавших в тяжелом состоянии.
Мероприятие проходило в парке под открытым небом. По словам очевидцев, огонь открыли из проезжающего автомобиля. Встреча была организована некоммерческой организацией Memphis Allies, занимающейся профилактикой насилия и помощью людям, находящимся в зоне риска.
Жертвой стрельбы стал 22-летний Мэттью Уильямс. По словам его матери, он присоединился к программе Memphis Allies, чтобы держаться подальше от уличной жизни.
В некоммерческой организации отметили, что инициатива Memphis Allies была запущена в ответ на рост вооруженного насилия в городе. Представители НКО сказали, что «не свернут с пути», несмотря на происшествие.