В Бразилии мужчина запустил такси для домашних животных. Они могут теперь путешествовать без хозяев

По словам таксиста, самым необычным его пассажиром была морская свинка. «В какой‑то момент во время поездки ей удалось сбежать из клетки, и мне пришлось приложить немало усилий, чтобы ее найти. Она пряталась под сиденьем в машине», — поделился Гамильтон.