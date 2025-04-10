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В Бразилии мужчина запустил такси для домашних животных. Они могут теперь путешествовать без хозяев

Сегодня в 15:17
Фото: taxidogerefrigeracao

В Бразилии мужчина по имени Гамильтон Таурино запустил такси для домашних животных. Теперь они могут поехать к ветеринару или грумеру без хозяев. Об этом рассказал портал Bored Panda.

Идея необычного такси пришла к Гамильтону, когда он не смог найти водителя, который согласился бы отвезти собаку его друга к ветеринару. Тогда мужчина задумал новый бизнес для владельцев животных и их питомцев.

Он назвал свою службу перевозки Taxi Dog. Таурино перевозит пушистых клиентов и делает с ними селфи, а фотографии выкладывает в соцсетях. За блогом компании следят уже почти 3500 человек.

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По словам таксиста, самым необычным его пассажиром была морская свинка. «В какой‑то момент во время поездки ей удалось сбежать из клетки, и мне пришлось приложить немало усилий, чтобы ее найти. Она пряталась под сиденьем в машине», — поделился Гамильтон.

Самым сложным в своей работе Таурино называет общение с хозяевами животных: в чрезвычайных ситуациях им бывает трудно сохранять спокойствие. Водитель готов подсказать владельцам питомцев, в какую клинику лучше обратиться, к примеру, посреди ночи.

«И, конечно, мне пришлось вложиться в средства безопасности, такие как надлежащие ремни безопасности и переносные контейнеры для домашних животных», — добавил таксист.

Он отметил, что следит за тем, чтобы его мохнатые клиенты оставались спокойными во время поездки и получали от нее удовольствие. Чтобы животные не испытывали беспокойства, Таурино чистит салон машины перед каждым заказом.

По словам мужчины, у него есть несколько постоянных клиентов, некоторые из них «не хотят выходить, когда мы возвращаемся из поездки». Посмотреть на фото с работы Гамильтона можно в аккаунте taxidogerefrigeracao в инстаграме*.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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