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Prada покупает Versace за 1,375 млрд долларов

Сегодня в 14:15
Фото: picture alliance/Getty Images

Модный дом Prada приобретает 100% бренда одежды Versace у люксовой компании Capri Holdings. Сумма сделки ― 1,375 млрд долларов наличными, сообщает пресс-служба холдинга.

Ожидается, что сделку закроют во второй половине 2025 года, когда ее одобрят регулирующие органы. К тому моменту стоимость продажи может измениться.

Capri Holdings Ltd. ожидает, что продажа Versace принесет компании ряд преимуществ. Среди них — укрепление баланса, ускорение стратегических инвестиций в бренд Michael Kors и увеличение акционерной стоимости.

«Мы рады приветствовать Versace в группе Prada и открыть новую главу в истории бренда, с которым нас объединяет преданность творчеству, мастерству и наследию», — заявил председатель совета директоров и исполнительный директор группы Prada Патрицио Бертелли.

До прошлой недели ходили слухи, что Prada собирается купить у Capri Holdings два бренда ― Versace и Jimmy Choo, заплатив за них 1,67 млрд долларов.

В марте пост креативного директора Versace покинула Донателла Версаче, став главным амбассадором бренда. Ее должность занял Дарио Витале, который ранее работал в Miu Miu.

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