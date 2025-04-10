Pulp анонсировали первый за 24 года альбом «More» и выпустили первый сингл с него

В беседе с BBC Radio 6 фронтмен Джарвис Кокер рассказал, что «More» был готов уже давно. По словам певца, на новый материал сильно повлиял реюнион-тур Pulp 2023 года, «вдохнувший в песни новую жизнь». Альбом посвящен Стиву Маки, басисту группы, умершему в возрасте 56 лет в марте 2023 года.