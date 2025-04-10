Pulp анонсировали первый за 24 года альбом «More» и выпустили первый сингл с него

Британская рок-руппа Pulp анонсировала свой первый с 2001 года альбом «More» и поделилась первым синглом «Spike Island». Релиз пластинки состоится 6 июня.
В беседе с BBC Radio 6 фронтмен Джарвис Кокер рассказал, что «More» был готов уже давно. По словам певца, на новый материал сильно повлиял реюнион-тур Pulp 2023 года, «вдохнувший в песни новую жизнь». Альбом посвящен Стиву Маки, басисту группы, умершему в возрасте 56 лет в марте 2023 года.
Трек «Spike Island» назван в честь знаменитого места проведения концерта The Stone Roses под открытым небом в 1990 году, на котором присутствовал Уэббер. Он назвал выступление разочаровывающим.
Музыку к песне написал бывший соратник Кокера Джейсон Бакл, который также был на том концерте. По словам Кокера, «все, что Бакл мог вспомнить, это диджея, который кричал: „Остров Спайк, оживи!“ Эта фраза засела у меня в голове».
Для создания клипа на сингл Кокер использовал ИИ. С его помощью группа анимировала изображения, сделанные во времена знакового альбома «Different Class» 1995 года.
Продюсером нового альбома выступил Джеймс Форд, известный по работе с Arctic Monkeys, Blur, Depeche Mode, Foals, Florence and The Machine, Wet Leg и другими.
Предыдущий студийный альбом Pulp «We Love Life» вышел в 2001 году на лейбле Island Records. До сегодняшнего дня последней новой записью группы был сингл «After You» 2012 года, спродюсированный фронтменом LCD Soundsystem Джеймсом Мерфи.