Хидео Кодзима: разработка Death Stranding 2: On The Beach завершена на 95%

Хидео Кодзима рассказал в эфире своего собственного подкаста, что работа над игрой Death Stranding 2: On The Beach завершена на 95%.
«Сейчас около 95%… По ощущениям, сейчас 10 часов вечера, если говорить о 24 часах, то осталось два часа», — сказал геймдизайнер.
Премьера сиквела популярной игры состоится через 2,5 месяца — 26 июня. Над чем именно сейчас трудятся разработчики, не уточняется.
В марте этого года Кодзима презентовал новый эпичный трейлер Death Stranding 2: On the Beach. 10-минутный трейлер объясняет, что действие Death Stranding 2 разворачивается спустя 11 месяцев после образования Объединенных Городов Америки. Серверы выстроились вдоль пляжа, а доставка грузов была автоматизирована, что якобы лишило работы курьеров вроде Сэма.
В сиквеле Норман Ридус вновь сыграл Сэма Бриджеса. К своим ролям также вернулись Леа Сейду и Трой Бейкер. Среди новых звезд игры — Эль Фэннинг, Сиоли Куцуна, Джордж Миллер, Лука Маринелли, Дебра Уилсон и Алисса Юнг.