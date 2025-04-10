Создатель «Кто убил BlackBerry» снимет экранизацию «Magic: The Gathering»

Режиссер «Кто убил Blackberry» Мэтт Джонсон займется киноадаптацией фэнтезийной игры Magic: The Gathering, сообщил Deadline.
Подробности сюжета и актерского состава пока неизвестны. Компании Legendary и Hasbro объявили о своем намерении запустить кино- и телевселенную в феврале.
Magic: The Gathering стала первым брендом Hasbro стоимостью 1 млрд долларов. С 1993 года карточная онлайн-игра объединила 50 млн поклонников по всему миру.
Участники собирают карты, выполняя внутриигровые достижения или совершая покупки через микротранзакции, и объединяют их в колоды, которыми можно играть против других игроков.
За годы своего существования игра превратилась в глобальный феномен. По ней проводят турниры, профессиональные курсы, а перепродажа редких и ценных карт давно превратилась в процветающий рынок. Вселенная игры была расширена с помощью новых наборов карт, романов и даже кроссоверов с другими франшизами, среди которых — Dungeons & Dragons и «Властелин Колец».