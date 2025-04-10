Создатель «Кто убил BlackBerry» снимет экранизацию «Magic: The Gathering»

За годы своего существования игра превратилась в глобальный феномен. По ней проводят турниры, профессиональные курсы, а перепродажа редких и ценных карт давно превратилась в процветающий рынок. Вселенная игры была расширена с помощью новых наборов карт, романов и даже кроссоверов с другими франшизами, среди которых — Dungeons & Dragons и «Властелин Колец».