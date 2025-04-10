Криштиану Роналду и Мэттью Вон запустили киностудию

Вон известен в основном своими боевиками. В его фильмографии — «Слоеный торт» (2004), «Пипец» (2010) и «Люди Икс: Первый класс» (2011). В 2014 году режиссер ворвался в поп-культуру с франшизой «Kingsman» ― смесью шпионской сатиры и оперного насилия. В 2024 году он выпустил шпионский триллер «Аргайл: Супершпион» с Генри Кэвиллом и Брайс Даллас Говард. Через свою компанию Marv Вон продюсирует и другие проекты.