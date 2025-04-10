Джеймс Кэмерон хочет использовать ИИ для сокращения расходов на производство кино

Джеймс Кэмерон заявил, что у него появились идеи по оптимизации процесса создания кино с помощью ИИ.
В сентябре 2024 года режиссер объявил, что войдет в совет директоров Stability AI, компании, стоящей за моделью преобразования текста в изображение Stable Diffusion.
«Раньше я бы основал компанию, чтобы разобраться в этом. Но я понял, что, возможно, это не лучший путь. Тогда я подумал: „Ладно, присоединюсь к сильной, конкурентоспособной компании с хорошим послужным списком“.
Моя цель была не обязательно заработать кучу денег. Я хотел разобраться в сфере, понять, что волнует разработчиков. На что они нацелены? Каков их цикл разработки? Сколько ресурсов нужно вложить, чтобы создать новую модель под конкретную задачу? Моя цель — попробовать интегрировать это в рабочий процесс VFX», — отметил постановщик.
Кэмерон уточнил, что, если мы хотим продолжать смотреть блокбастеры с большим количеством эффектов и CG, мы должны придумать, как сократить расходы на это вдвое.
«И речь не о том, чтобы уволить половину сотрудников и специалистов по спецэффектам. Я говорю о том, чтобы удвоить скорость выполнения одного кадра, ускорить ритм работы и цикл производства, чтобы художники могли быстрее переходить к другим интересным задачам. Вот мой подход», — добавил режиссер.
По мнению Кэмерона, ИИ вряд ли заменит людей в Голливуде. Он считает, что задача ИИ — помогать работникам справляться с нагрузкой, а не заменять их.
В прошлом году в интервью CTV News режиссер усомнился в способности ИИ писать «хорошие истории»: «Я просто не верю, что бестелесный разум, который лишь пересказывает то, что сказали другие — о жизни, любви, лжи, страхе, смертности, — может соединить это в словесный винегрет и вызвать у зрителя эмоции. Чтобы написать такое, нужно быть человеком. Я не знаю никого, кто всерьез думает о сценарии, написанном ИИ».