Джеймс Кэмерон хочет использовать ИИ для сокращения расходов на производство кино

Моя цель была не обязательно заработать кучу денег. Я хотел разобраться в сфере, понять, что волнует разработчиков. На что они нацелены? Каков их цикл разработки? Сколько ресурсов нужно вложить, чтобы создать новую модель под конкретную задачу? Моя цель — попробовать интегрировать это в рабочий процесс VFX», — отметил постановщик.