Настя Красильникова и Александр Борзенко обсудят проблемы подростков на открытой онлайн-дискуссии

Обновлено сегодня в 12:00
Силовики пришли с проверкой в «Подписные издания». Из магазина изъяли книги с «ЛГБТ*-идеологией»
Сегодня / 13:44
Хидео Кодзима: разработка Death Stranding 2: On The Beach завершена на 95%
Сегодня / 13:42
Создатель «Кто убил BlackBerry» снимет экранизацию «Magic: The Gathering»
Сегодня / 13:08
Криштиану Роналду и Мэттью Вон запустили киностудию
Сегодня / 13:04
Джеймс Кэмерон хочет использовать ИИ для сокращения расходов на производство кино
Сегодня / 12:24
Уэс Андерсон, Ари Астер и Кирилл Серебренников: Каннский фестиваль объявил программу 2025 года
Сегодня / 12:03
Фонд борьбы с инсультом ОРБИ проведет благотворительный маркет на «Хлебозаводе»
Сегодня / 10:53
В России посещаемость кинотеатров упала до трехлетнего минимума
Сегодня / 09:56
Джеймса Тобака обязали выплатить 1,7 миллиарда долларов по делу о сексуализированном насилии
Сегодня / 09:15
Копенгаген стал самым счастливым городом в мире
Сегодня / 08:40
Жену басиста Weezer ранила и арестовала полиция
Сегодня / 08:11
В Австралии «воскресили» мозг композитора Элвина Лусье
Сегодня / 07:47
Гоша Рубчинский объявил о перезапуске своего бренда
Сегодня / 07:35
Cингапурский Чанги стал лучшим аэропортом мира по версии Skytrax
Сегодня / 07:24
У Анжелики Хьюстон нашли рак после выхода «Джона Уика-3»
Сегодня / 06:50
«Мэйфейрских ведьм» продлили на третий сезон
Сегодня / 06:10
«Его история еще не закончилась»: Том Хиддлстон о возвращении Локи в «Мстителях: Судный день»
Сегодня / 22:59
Ребел Уилсон появилась в роли синьоры Капулетти в трейлере мюзикла «Джульетта и Ромео»
Сегодня / 22:17
Миланка Брукс из «Черного зеркала» подала в суд на фитнес-клуб. Ее мама умерла после визита в сауну
Сегодня / 21:25
Алисия Дебнем-Кэри и Кейтлин Девер из «Яблочного уксуса» вновь снимутся вместе — в кино о Годзилле
Вчера / 20:15
«Гонорары небольшие, но выжить можно»: кинокритики рассказали, как устроена их индустрия
Вчера / 19:10
Хейден Панеттьери спасается от своры собак в трейлере «Редкой породы»
Вчера / 18:32
Сьюзан Сарандон, Лоррейн Бракко и Винс Вон готовят итальянскую кухню в трейлере «Бабуль»
Вчера / 17:50
Звезда «Медленных лошадей» Джек Лауден сыграет мистера Дарси в «Гордости и предубеждении» от Netflix
Вчера / 17:14
Французские политики рассказали о повсеместном сексуализированном насилии в шоу-бизнесе страны
Вчера / 16:47
Сериал «Одни из нас» получит третий сезон
Вчера / 16:17
Cosmoscow проведет благотворительный аукцион
Вчера / 16:04
Александер Скарсгорд играет самовольного робота в трейлере «Киллербота»

Настя Красильникова и Александр Борзенко обсудят проблемы подростков на открытой онлайн-дискуссии

Сегодня в 13:37
Фото: Halfpoint/Getty Images

Издание для родителей ГМД-медиа проведет 16 апреля бесплатный онлайн-паблик-ток «Пол — это лава! Как быть родителем подростка». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе издания.

В ходе мероприятия ведущие психологи, журналисты, авторы книг и подкастов обсудят самые острые вопросы подросткового возраста — от воспитания и безопасности до роли родителей в этом сложном периоде.

Среди спикеров ― автор подкаста о правах женщин «Дочь разбойника» Настя Красильникова, автор книг о воспитании подростков Никита Карпов, создательница шоу «Мать года» Лена Боровая, ведущий подкаста «Сперва роди» Александр Борзенко и создательница курсов для родителей SmartOctopus Ольга Уткина, блогер Соня Шац.

Участников паблик-тока ждут 4 дискуссии ― о молодежных медиа, отцовстве, материнстве и безопасном взрослении, а также открытый диалог с экспертами. Спикеры обсудят реальные кейсы и типичные ситуации, с которыми сталкиваются подростки.

«Родительство — это нескончаемый квест, в котором уровень сложность постоянно растет. Еще вчера мы искали в интернете, как вводить прикорм и сколько должен спать годовалый ребенок, а сегодня перед нами совсем другие вызовы: как наладить контакт с подростком, как помочь ему стать увереннее в себе, как обсудить первую любовь, потерю близкого человека или справиться с буллингом. Нас к такому не готовили!», ― отметила главред ГМД-медиа Анна Косниковская.

Зарегистрироваться и получить доступ к трансляции можно на сайте ивента.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами