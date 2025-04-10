Настя Красильникова и Александр Борзенко обсудят проблемы подростков на открытой онлайн-дискуссии

Издание для родителей ГМД-медиа проведет 16 апреля бесплатный онлайн-паблик-ток «Пол — это лава! Как быть родителем подростка». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе издания.
В ходе мероприятия ведущие психологи, журналисты, авторы книг и подкастов обсудят самые острые вопросы подросткового возраста — от воспитания и безопасности до роли родителей в этом сложном периоде.
Среди спикеров ― автор подкаста о правах женщин «Дочь разбойника» Настя Красильникова, автор книг о воспитании подростков Никита Карпов, создательница шоу «Мать года» Лена Боровая, ведущий подкаста «Сперва роди» Александр Борзенко и создательница курсов для родителей SmartOctopus Ольга Уткина, блогер Соня Шац.
Участников паблик-тока ждут 4 дискуссии ― о молодежных медиа, отцовстве, материнстве и безопасном взрослении, а также открытый диалог с экспертами. Спикеры обсудят реальные кейсы и типичные ситуации, с которыми сталкиваются подростки.
«Родительство — это нескончаемый квест, в котором уровень сложность постоянно растет. Еще вчера мы искали в интернете, как вводить прикорм и сколько должен спать годовалый ребенок, а сегодня перед нами совсем другие вызовы: как наладить контакт с подростком, как помочь ему стать увереннее в себе, как обсудить первую любовь, потерю близкого человека или справиться с буллингом. Нас к такому не готовили!», ― отметила главред ГМД-медиа Анна Косниковская.
Зарегистрироваться и получить доступ к трансляции можно на сайте ивента.