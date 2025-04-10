Настя Красильникова и Александр Борзенко обсудят проблемы подростков на открытой онлайн-дискуссии

«Родительство — это нескончаемый квест, в котором уровень сложность постоянно растет. Еще вчера мы искали в интернете, как вводить прикорм и сколько должен спать годовалый ребенок, а сегодня перед нами совсем другие вызовы: как наладить контакт с подростком, как помочь ему стать увереннее в себе, как обсудить первую любовь, потерю близкого человека или справиться с буллингом. Нас к такому не готовили!», ― отметила главред ГМД-медиа Анна Косниковская.