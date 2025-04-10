Уэс Андерсон, Ари Астер и Кирилл Серебренников: Каннский фестиваль объявил программу 2025 года

Фильмы Уэса Андерсона, Ричарда Линклейтера, Ари Астера, Жюлии Дюкорно, Келли Рейхардт поборются за «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля в этом году.
Ранее на этой неделе было официально объявлено, что в Каннах состоится премьерный показ фильма «Миссия невыполнима: Финальная расплата». Также вне конкурса покажут новый фильм Кирилла Серебренникова «Исчезновение», снятый по роману «Исчезновение Йозефа Менгеле» французского писателя Оливье Геза.
Среди других громких участников, вероятно, окажутся Джоди Фостер с внеконкурсным триллером Ребекки Злотовски «Vie Privée», Джош О’Коннор, возглавляющий два конкурсных фильма «The Mastermind» Келли Рейхардт и «The History of Sound» Оливера Хермануса.
На красной дорожке фестиваля ожидают увидеть Хоакина Феникса, Эмму Стоун, Педро Паскаля и Остина Батлера из нео-вестерна Ари Астера «Эддингтон», а также звездный состав фильма Андерсона «Финикийская схема». В него вошли Бенисио Дель Торо, Майкл Сера, Том Хэнкс, Брайан Крэнстон, Риз Ахмед, Бенедикт Камбербатч и Скарлетт Йоханссон.
Последняя представит в Каннах свой режиссерский дебют «Элеонора Великая» в категории «Особый взгляд». Еще одним режиссером-дебютантом станет Харрис Дикинсон из «Плохой девочки». Он появится на фестивале с фильмом «Урчин».
Основную программу события можно посмотреть ниже, а полный список — здесь.
- «Эддингтон», Ари Астер;
- «Финикийская схема», Уэс Андерсон;
- «Новая волна», Ричард Линклейтер;
- «В результате несчастного случая», Джафар Панахи;
- «Сентиментальная ценность», Йоаким Триер;
- «Звук падения», Маша Шилински;
- «Ромерия», Карла Симон;
- «The Mastermind», Келли Рейхардт;
- «Орлы республики», Тарик Салех;
- «Досье 137», Доминик Молль;
- «Секретный агент», Клебер Мендонса Филью;
- «Фуори», Марио Мартоне;
- «Два прокурора», Сергей Лозница;
- «La Petite Derniere», Афсия Эрзи;
- «История звука», Оливер Херманус;
- «Ренуар», Тиэ Хаякава;
- «Альфа», Жюлия Дюкорно;
- «Сират», Оливер Лакс;
- «Молодые матери», Жан-Пьер и Люк Дарденны.