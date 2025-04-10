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Уэс Андерсон, Ари Астер и Кирилл Серебренников: Каннский фестиваль объявил программу 2025 года

Сегодня в 12:24
Фото: Jovan Vasiljević/Unsplash

Фильмы Уэса Андерсона, Ричарда Линклейтера, Ари Астера, Жюлии Дюкорно, Келли Рейхардт поборются за «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля в этом году.

Ранее на этой неделе было официально объявлено, что в Каннах состоится премьерный показ фильма «Миссия невыполнима: Финальная расплата». Также вне конкурса покажут новый фильм Кирилла Серебренникова «Исчезновение», снятый по роману «Исчезновение Йозефа Менгеле» французского писателя Оливье Геза.

Среди других громких участников, вероятно, окажутся Джоди Фостер с внеконкурсным триллером Ребекки Злотовски «Vie Privée», Джош О’Коннор, возглавляющий два конкурсных фильма «The Mastermind» Келли Рейхардт и «The History of Sound» Оливера Хермануса.

На красной дорожке фестиваля ожидают увидеть Хоакина Феникса, Эмму Стоун, Педро Паскаля и Остина Батлера из нео-вестерна Ари Астера «Эддингтон», а также звездный состав фильма Андерсона «Финикийская схема». В него вошли Бенисио Дель Торо, Майкл Сера, Том Хэнкс, Брайан Крэнстон, Риз Ахмед, Бенедикт Камбербатч и Скарлетт Йоханссон.

Последняя представит в Каннах свой режиссерский дебют «Элеонора Великая» в категории «Особый взгляд». Еще одним режиссером-дебютантом станет Харрис Дикинсон из «Плохой девочки». Он появится на фестивале с фильмом «Урчин».

Основную программу события можно посмотреть ниже, а полный список — здесь.

  • «Эддингтон», Ари Астер;
  • «Финикийская схема», Уэс Андерсон;
  • «Новая волна», Ричард Линклейтер;
  • «В результате несчастного случая», Джафар Панахи;
  • «Сентиментальная ценность», Йоаким Триер;
  • «Звук падения», Маша Шилински;
  • «Ромерия», Карла Симон;
  • «The Mastermind», Келли Рейхардт;
  • «Орлы республики», Тарик Салех;
  • «Досье 137», Доминик Молль;
  • «Секретный агент», Клебер Мендонса Филью;
  • «Фуори», Марио Мартоне;
  • «Два прокурора», Сергей Лозница;
  • «La Petite Derniere», Афсия Эрзи;
  • «История звука», Оливер Херманус;
  • «Ренуар», Тиэ Хаякава;
  • «Альфа», Жюлия Дюкорно;
  • «Сират», Оливер Лакс;
  • «Молодые матери», Жан-Пьер и Люк Дарденны.
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