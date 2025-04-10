Уэс Андерсон, Ари Астер и Кирилл Серебренников: Каннский фестиваль объявил программу 2025 года

На красной дорожке фестиваля ожидают увидеть Хоакина Феникса, Эмму Стоун, Педро Паскаля и Остина Батлера из нео-вестерна Ари Астера «Эддингтон», а также звездный состав фильма Андерсона «Финикийская схема». В него вошли Бенисио Дель Торо, Майкл Сера, Том Хэнкс, Брайан Крэнстон, Риз Ахмед, Бенедикт Камбербатч и Скарлетт Йоханссон.