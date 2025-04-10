Фонд борьбы с инсультом ОРБИ проведет благотворительный маркет на «Хлебозаводе»

20 апреля в Москве пройдет благотворительная распродажа Angels Charity Sale от фонда борьбы с инсультом ОРБИ. Все собранные с нее средства пойдут на помощь перенесшим апоплексический удар и их близким.
Мероприятие пройдет на территории «Хлебозавода № 9» в пространстве «Бойлерная». На нем можно будет найти вещи от Chanel, Bottega Veneta, Saint Laurent, Alaïa, Prada, Jacquemus, Vetements, Jimmy Choo, Chloé, D&G, George Kini и других брендов.
Помимо этого, гостей будут ждать эксклюзивные лоты: одежда, обувь и аксессуары от друзей фонда ОРБИ. Среди них — основательница марки «Ли-Лу» Оксана Бондаренко, коллекционер Виктория Борисевич, балерина Анастасия Винокур, владелица винодельни «Золотая балка» Снежанна Георгиева и телеведущая Милана Королева.
Еще на маркете ведущие российские бренды представят совершенно новые коллекции разных лет. В списке участников: 1811, Eighteen One One, Botrois, Bella Potemkina, Kseniia Burda, 4TEENAIR, Madlen, Peppihat, LiLa by Angelina Lashutina, Linen Sky, Selfmade, Present & Simple.
Вход на маркет свободный по предварительной регистрации.