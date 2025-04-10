Силовики пришли с проверкой в «Подписные издания». Из магазина изъяли книги с «ЛГБТ*-идеологией»

По данным Собчак, речь о «нескольких книгах Ad Marginem». Главный редактор издательства Михаил Котомин сказал, что не знает, к каким именно книгам у прокуратуры возникли вопросы, но отметил, что их книги «часто фигурируют в разных безумных списках, которые бродят как летучий голландец по разным организациям».