Силовики пришли с проверкой в «Подписные издания». Из магазина изъяли книги с «ЛГБТ*-идеологией»

В Петербурге силовики провели проверку в независимом книжном «Подписные издания». Об этом сообщили канал «78», телеграм-канал «Mash на Мойке» и Ксения Собчак.
По их информации, правоохранители пришли в магазин после жалоб на книги с «признаками ЛГБТ*-идеологии». В ходе проверки прокуратура изъяла несколько десятков таких товаров.
По данным Собчак, речь о «нескольких книгах Ad Marginem». Главный редактор издательства Михаил Котомин сказал, что не знает, к каким именно книгам у прокуратуры возникли вопросы, но отметил, что их книги «часто фигурируют в разных безумных списках, которые бродят как летучий голландец по разным организациям».
«Зачастую там возникают причудливые позиции типа „Улицы с односторонним движением“ Вальтера Беньямина или „Надзирать и наказывать“ Мишеля Фуко. Какие конкретно книги из ассортимента вызвали на этот раз подозрения, мне неизвестно», — прокомментировал Котомин.
* Верховный суд России признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил его в РФ.