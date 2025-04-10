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В России посещаемость кинотеатров упала до трехлетнего минимума

Сегодня в 10:53
Фото: Denise Jans/Unsplash

В России по итогам первого квартала 2025 года посещаемость кинотеатров упала до самых низких показателей за последние три года. Об этом сообщает РБК.

За прошедшие январь — март в кино сходили 39,3 млн зрителей. По данным издания, обычно первый квартал становится основным по посещаемости периодом, так как захватывает новогодние каникулы с самыми кассовыми лентами.

Глава объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин связал низкий поток зрителей с несбалансированным расписанием по жанрам и нестабильным графиком релизов. Конкуренция с другими офлайн-развлечениями и падение трафика торговых центров также влияют на ситуацию.

Несмотря на снижение посещаемости, российские кинотеатры фиксируют рост кассовых сборов. Результат текущего года стал вторым по доходам за всю историю измерений.

Так, за первые три месяца площадки продали билеты на 17,3 млрд рублей. Выше был только результат в первом квартале 2024-го, когда суммарные кассовые сборы достигли 18,4 млрд рублей при посещаемости 50,4 млн зрителей.

РБК подчеркивает, что рост кассовых сборов напрямую связан с повышением средней стоимости билета в кино. В первом квартале этого года билет на одного человека в среднем стоил 438,8 рубля. Годом ранее этот показатель был на 17% меньше — 365,1 рубля.

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