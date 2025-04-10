Джеймса Тобака обязали выплатить 1,7 миллиарда долларов по делу о сексуализированном насилии

Режиссер Джеймс Тобак, который одним из первых стал фигурантом скандала #MeToo в 2017 году, выплатит 1,68 миллиарда долларов по делу о сексуализированных домогательствах в Нью-Йорке, пишет Variety.
80-летний Тобак был обвинен в злоупотреблении своим влиянием в киноиндустрии и сексуальных домогательствах к женщинам на протяжении четырех десятилетий. В ходе семидневного процесса показания дали 40 женщин, что, по мнению их адвокатов, стало самым крупным вердиктом по делу о сексуализированном насилии в истории штата.
«Я думаю, что присяжные высказались громко и ясно. Мы хотели, чтобы их голос был услышан и прозвучал по всей стране, чтобы сказать инсайдерам и людям, занимающим властные позиции, что мы не потерпим использования этой власти против женщин», — сказал адвокат истцов Брэд Бекворт. Он отметил, что движение #MeToo зашло недостаточно далеко.
Тобак не присутствовал на суде. Ранее он отверг все обвинения, заявив, что все сексуальные отношения происходили по обоюдному согласию. В то время он выступал в качестве собственного адвоката. Он не явился на досудебные слушания, что привело к вынесению дефолтного решения в отношении него.
После обсуждения присяжные присудили 280 миллионов долларов в качестве компенсации ущерба и 1,4 миллиарда долларов в качестве штрафных санкций. Адвокатам предстоит выяснить, есть ли у Тобака имущество, на которое они могут наложить взыскание.
Джеймс Тобак известен по фильмам «Багси», «Специалист по съему» и «Черное и белое». Его обвиняли в том, что он десятилетиями рыскал по улицам Нью-Йорка, выискивая молодых женщин, которых приглашал на встречи, обещая предложения о съемках в кино. Его обвиняли в сексуализированном насилии над ними в Гарвардском клубе и в других местах по всему Нью-Йорку, включая его квартиру, студию монтажа и общественные парки.