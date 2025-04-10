Джеймса Тобака обязали выплатить 1,7 миллиарда долларов по делу о сексуализированном насилии

«Я думаю, что присяжные высказались громко и ясно. Мы хотели, чтобы их голос был услышан и прозвучал по всей стране, чтобы сказать инсайдерам и людям, занимающим властные позиции, что мы не потерпим использования этой власти против женщин», — сказал адвокат истцов Брэд Бекворт. Он отметил, что движение #MeToo зашло недостаточно далеко.