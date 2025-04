Жену басиста Weezer ранила и арестовала полиция

С момента выхода дебютной пластинки 1994 года «The Blue Album» Weezer четырежды номинировались на «Грэмми», получив одну из них в 2009 году за лучшее музыкальное видео. Среди их лучших треков — «Buddy Holly», «Say It Ain’t So», «Beverly Hills», «Islands in the Sun» и «Pork and Beans».