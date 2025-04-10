Жену басиста Weezer ранила и арестовала полиция

Джиллиан Шрайнер, жена басиста группы Weezer Скотта Шрайнера, была ранена полицией Лос-Анджелеса и арестована за покушение на убийство, сообщил Variety.
Во вторник днем во время обыска дома в районе Игл-Рок в Лос-Анджелесе в поисках подозреваемого в наезде на человека, власти заметили Джиллиан Шрайнер на переднем дворе ее дома, расположенного по соседству, с пистолетом в руках.
Полицейские несколько раз просили ее бросить оружие, но она отказалась и направила его на офицеров, говорится в отчете. Тогда полицейские открыли огонь, ранив женщину в плечо. Во время инцидента никто из офицеров или представителей общественности не пострадал.
После того как в нее выстрелили, Шрайнер убежала в свой дом, а затем появилась вместе со своей няней, сообщают местные новости. Хозяйку дома взяли под стражу и доставили в местную больницу для лечения огнестрельного ранения, которое, по словам полиции, не представляет угрозы для жизни.
Полиция Лос-Анджелеса заявила, что Джиллиан Шрайнер не была причастна к наезду, и позже она была задержана за попытку убийства. В доме Шрайнеров нашли 9-миллиметровый пистолет.
В этом году Weezer, к которым Скотт Шрайнер присоединился в 2001 году, заявлены на ежегодном фестивале Coachella. Пока неясно, повлияет ли арест Джиллиан Шрайнер на появление группы на главном музыкальном событии Калифорнии.
С момента выхода дебютной пластинки 1994 года «The Blue Album» Weezer четырежды номинировались на «Грэмми», получив одну из них в 2009 году за лучшее музыкальное видео. Среди их лучших треков — «Buddy Holly», «Say It Ain’t So», «Beverly Hills», «Islands in the Sun» и «Pork and Beans».