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Копенгаген стал самым счастливым городом в мире

Сегодня в 09:15
Фото: Line Kjær/Unsplash

Копенгаген в Дании стал самым счастливым городом в мире. Об этом говорится в новом рейтинге Лондонского института качества жизни.

В топ-5 вошли Цюрих в Швейцарии, Сингапур, Орхус в Дании и Антверпен в Бельгии. Из российских городов в список попала только Москва, она заняла 170-е место.

Аналитики оценивали города по шести критериям: общее благополучие (образование, господдержка, жилье), управление (вовлеченность, открытость данных, электронные услуги), окружающая среда (зеленые зоны, чистота воздуха, переработка), экономика (ВВП, безработица), здоровье (медицина, ментальное здоровье, баланс работы и личной жизни), мобильность (транспорт, качество, стоимость проезда, ДТП).

По каждому из критериев города получали баллы, которые суммировались. В зависимости от баллов, города делились на три группы: Golden Happiest, Silver и Bronze. Всего в рейтинг вошли 200 городов.

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