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В Австралии «воскресили» мозг композитора Элвина Лусье

Сегодня в 08:11
Фото: Jack Mitchell/Getty Images

В Австралии команда художников и ученых «воскресила» мозг американского композитора Элвина Лусье. Он продолжает сочинять музыку спустя 4 года после смерти, сообщил The Guardian.

«Revivification» — проект команды художников Нейтана Томпсона, Гая Бен-Ари и Мэтта Гингольда, а также нейробиолога Стюарта Ходжеттса. По их словам, они были давними поклонниками Лусье, который в 1965 году стал первым композитором, использовавшим мозговые волны для генерации живого звука в своей работе «Музыка для сольного исполнителя».

Команда начала обсуждать с музыкантом идею еще в 2018 году. В 2020 году, когда композитору было 89 лет и он страдал от болезни Паркинсона, он согласился пожертвовать свою кровь для «Revivification».

Сначала его белые кровяные тельца были перепрограммированы в стволовые клетки. Затем команда под руководством Ходжеттса превратила эти клетки в церебральные органоиды — скопления нейронов, имитирующие человеческий мозг.

Во время пандемии команда встречалась с Люсье каждые две недели, пока он не умер в декабре 2021 года. Исследователи продолжили работу — ее результатом стала инсталляция, представленная в Художественной галерее Западной Австралии.

Скульптурный и звуковой проект состоит из 20 больших параболических латунных пластин, которые выгибаются из стен, как золотые спутниковые антенны. За каждой пластиной спрятан преобразователь (как динамик) и молоточек, которые реагируют на нейронные сигналы от мини-мозга, наполняя пространство «рассеянным» саундтреком.

Органоиды Люсье были выращены на тонкой сетке из 64 электродов, разработанной совместно с немецким биоинженером, что позволило улавливать нейронные сигналы из нескольких слоев — подобно развивающемуся мозгу. Затем Гингольд адаптировал платформу с открытым исходным кодом для интерпретации этой активности и генерирования звука, превратив искусственный мозг в живого, чутко реагирующего исполнителя.

Важно отметить, что органоиды Люсье не только производят звук, но и принимают его. Микрофоны в галерее улавливают окружающий шум, включая человеческие голоса и резонансные тона пластин, и эти аудиоданные преобразуются в электрические сигналы и поступают обратно в мозг. «Нам очень интересно узнать, будет ли органоид меняться или обучаться со временем», — поделился Бен-Ари.

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