Cингапурский Чанги стал лучшим аэропортом мира по версии Skytrax

Cингапурский аэропорт Чанги в 13-й раз был признан лучшим аэропортом мира по версии рейтинговой организации Skytrax, пишет CNN.
Чанги сам по себе считается достопримечательностью. Раняя регистрация позволяет пассажирам сдавать чемоданы за 48 часов до вылета, чтобы погулять по аэропорту налегке.
Комплекс включает огромный 10-этажный торговый центр Jewel, который в 2024 году посетили 80 млн человек. Кроме того, здесь есть многочисленные крытые сады (включая Центр бабочек) и 40-метровый Rain Vortex, самый большой в мире крытый водопад. Здесь есть спа-салоны, отели, художественные выставки, музей, кинотеатр и даже тематический парк динозавров.
В апреле Чанги получил награду за лучший в мире ресторан в аэропорту, а также за лучшие в мире туалеты в аэропорту и лучший аэропорт в Азии.
В ближайшие шесть лет Чанги инвестирует более 2 млрд долларов в улучшение сервиса и услуг. Кроме того, он станет еще больше. В настоящее время ведутся работы по строительству пятого терминала — он откроется в 2030-х годах.
Вторым аэропортом в мире стал украшенный произведениями искусства и архитектурным великолепием Hamad International в Катаре. Он также получил награды за лучший шопинг в аэропорту и лучший аэропорт на Ближнем Востоке.
Азиатские аэропорты заняли места с третьего по шестое в списке. Токийский Ханеда, также признанный самым чистым аэропортом мира, занял 3-е место. За ним следуют сеульский Инчхон (также награжденный за лучший персонал), Нарита и Гонконгский международный.
В топ-20 попали девять европейских аэропортов. Парижский Шарль-де-Голль, занявший 7-е место, уже третий год подряд признается лучшим аэропортом Европы. Римский Фьюмичино занял 8-е место.
Мюнхен, Цюрих и Хельсинки-Вантаа заняли 9, 10 и 12-е места соответственно, а аэропорт Стамбула, расположенный на европейской стороне континентального города, оказался на 14-м месте. Стамбул также был назван самым подходящим для семейного отдыха.
В список также попали Вена (№ 15), Копенгаген (№ 18) и амстердамский Схипхол (№ 19), а вот лондонский Хитроу, самый загруженный аэропорт Европы, не получил ни одного приза.
Единственным аэропортом Америки, попавшим в список, стал Международный аэропорт Ванкувера (№ 13). Аэропорт Кейптауна не вошел в двадцатку лучших, но был назван лучшим аэропортом Африки и лучшим по обслуживающему персоналу аэропортом в Африке.