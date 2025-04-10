Гоша Рубчинский объявил о перезапуске своего бренда

«Мы объявляем о начале новой главы — серии культурных мероприятий и презентации дебютной коллекции базовой униформы, воплощающей обновленное видение, основанное на идентичности, чувстве времени и диалоге с трансформирующимся миром», — говорится в посте дизайнера.