Гоша Рубчинский объявил о перезапуске своего бренда

Гоша Рубчинский объявил в своих соцсетях о масштабном международном перезапуске своего бренда.
«Мы объявляем о начале новой главы — серии культурных мероприятий и презентации дебютной коллекции базовой униформы, воплощающей обновленное видение, основанное на идентичности, чувстве времени и диалоге с трансформирующимся миром», — говорится в посте дизайнера.
Он также прикрепил ссылку на сайт бренда, на котором можно найти базовые футболки (6900 р.), свитшоты (8900 р.), спортивные брюки (13 900 р.) и аксессуары с надписью «Гоша Рубчинский».
В декабре 2023 года Гоша Рубчинский стал главой отдела дизайна бренда Канье Уэста. Тогда рэпер говорил, что это назначение «станет важной вехой в истории дизайна». Российский модельер также приложил руку к оформлению обложки совместного альбома Йе и Ty Dolla $ign «Vultures».
В феврале 2025-го дизайнер объявил о прекращении сотрудничества с Канье Уэстом. Его пост появился в соцсетях, после того как рэпер опубликовал серию твитов, в которых заявил, что любит Гитлера, послал скончавшегося дизайнера Вирджила Абло и добавил, что все белые люди — расисты.