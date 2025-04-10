Анжелике Хьюстон поставили диагноз «рак» после выхода «Джона Уика 3»

«Это был очень сложный момент для меня. Мне удалось пережить его, и я горжусь собой. Это было совсем не легко. Это стало большим шоком, но заставило меня осознать, чего делать не стоит, куда не стоит ходить. Одним из таких мест было слишком серьезное отношение к жизни. Поэтому теперь, когда появляется возможность, я смеюсь и стараюсь не раздувать из всего трагедию», — рассказала Хьюстон.