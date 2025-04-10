Анжелике Хьюстон поставили диагноз «рак» после выхода «Джона Уика 3»

Анжелика Хьюстон («Семейка Аддамс») рассказала журналу People, что шесть лет назад у нее был диагностирован рак, и заявила, что сейчас она «в полном порядке».
Актриса отказалась сообщить, какой именно вид рака у нее был обнаружен, отметив, что хочет сохранить это в тайне. Но Хьюстон отметила, что диагноз ей поставили после выхода в 2019 году фильма «Джон Уик 3».
«Это был очень сложный момент для меня. Мне удалось пережить его, и я горжусь собой. Это было совсем не легко. Это стало большим шоком, но заставило меня осознать, чего делать не стоит, куда не стоит ходить. Одним из таких мест было слишком серьезное отношение к жизни. Поэтому теперь, когда появляется возможность, я смеюсь и стараюсь не раздувать из всего трагедию», — рассказала Хьюстон.
Актриса продолжает регулярно проходить обследования и говорит, что уже четыре года у неё всё чисто: «Я нахожусь на четырехлетней отметке, и это очень много для меня значит. Это фантастика. Я очень горжусь собой, и мне очень повезло. Мои врачи были замечательными».
В последние несколько лет Хьюстон в основном играла в озвучке, в том числе в фильме Уэса Андерсона «Французский вестник. Приложение к газете „Либерти. Канзас ивнинг сан“» и анимации «Звездные войны: Бракованная партия».