«Мэйфейрских ведьм» продлили на третий сезон

Телеканал AMC продлил на третий сезон сериал «Мэйфейрские ведьмы». Об этом сообщает Variety.
Действие продолжения сериала будет развиваться в Салеме, штат Массачусетс. В качестве со-шоураннера к Энн Райс присоединился Томас Шнауц.
«Драма и сложности семьи Мэйфэр продолжают оставаться увлекательным и завораживающим источником сюжетов, а расширение этой истории на фоне Салема — исторического оплота ведьмовства — становится захватывающей следующей главой для этого сериала и всей нашей обширной вселенной „Бессмертных Энн Райс“,» — говорится в заявлении Дэна Макдермотта, президента по вопросам контента AMC и AMC Studios.
Согласно сюжету «Мэйфейрских ведьм», девушка узнает, что происходит из древнего семейства ведьм, которые поколениями боролись в Новом Орлеане с некими зловещими силами. Вскоре эти силы становятся проблемой Роуэн — наследницы рода.
Главную роль в нем исполнила звезда «Белого лотоса» Александра Даддарио. Она сыграла нейрохирурга Роуэн Филдинг, обнаружившую у себя сверхъестественные способности.
Кроме Даддарио, в шоу снялись Джек Хьюстон, Гарри Хэмлин, Тонгай Чириса, Аннабет Гиш и Бет Грант. Шоураннером и продюсером сериала стала Эста Сполдинг. Также над «Мэйфейрскими ведьмами» работают Марк Джонсон и Мишель Эшфорд.