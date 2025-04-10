«Мэйфейрских ведьм» продлили на третий сезон

«Драма и сложности семьи Мэйфэр продолжают оставаться увлекательным и завораживающим источником сюжетов, а расширение этой истории на фоне Салема — исторического оплота ведьмовства — становится захватывающей следующей главой для этого сериала и всей нашей обширной вселенной „Бессмертных Энн Райс“,» — говорится в заявлении Дэна Макдермотта, президента по вопросам контента AMC и AMC Studios.