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«Мэйфейрских ведьм» продлили на третий сезон

Сегодня в 06:50
Фото: AMC Studios

Телеканал AMC продлил на третий сезон сериал «Мэйфейрские ведьмы». Об этом сообщает Variety.

Действие продолжения сериала будет развиваться в Салеме, штат Массачусетс. В качестве со-шоураннера к Энн Райс присоединился Томас Шнауц.

«Драма и сложности семьи Мэйфэр продолжают оставаться увлекательным и завораживающим источником сюжетов, а расширение этой истории на фоне Салема — исторического оплота ведьмовства — становится захватывающей следующей главой для этого сериала и всей нашей обширной вселенной „Бессмертных Энн Райс“,» — говорится в заявлении Дэна Макдермотта, президента по вопросам контента AMC и AMC Studios.

Согласно сюжету «Мэйфейрских ведьм», девушка узнает, что происходит из древнего семейства ведьм, которые поколениями боролись в Новом Орлеане с некими зловещими силами. Вскоре эти силы становятся проблемой Роуэн — наследницы рода.

Главную роль в нем исполнила звезда «Белого лотоса» Александра Даддарио. Она сыграла нейрохирурга Роуэн Филдинг, обнаружившую у себя сверхъестественные способности.

Кроме Даддарио, в шоу снялись Джек Хьюстон, Гарри Хэмлин, Тонгай Чириса, Аннабет Гиш и Бет Грант. Шоураннером и продюсером сериала стала Эста Сполдинг. Также над «Мэйфейрскими ведьмами» работают Марк Джонсон и Мишель Эшфорд.

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