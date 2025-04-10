«Его история еще не закончилась»: Том Хиддлстон о возвращении Локи в «Мстителях: Судный день»

Том Хиддлстон высказался в интервью ComicBook о появлении Локи в грядущей эпопее КВМ «Мстители: Судный день» и воссоединении с братьями Руссо.
«Я очень, очень взволнован. Это удивительно, что я вообще могу об этом говорить, потому что обычно я знаю, но не имею права ничего сказать… Это была необыкновенная глава моей жизни, когда я играл Локи, и она еще не закончилась», — сказал актер.
Хиддлстон впервые сыграл бога хитрости и коварства в фильме 2011 года «Тор». Затем он повторил эту роль в фильмах «Мстители» (2012), «Тор: Темный мир» (2013), «Мстители: Эра Альтрона» (2015), «Тор: Рагнарёк» (2017), «Мстители: Война бесконечности» (2018), «Мстители: Финал» (2019) и «Человек-муравей и Оса: Квантомания» (2023).
Помимо Хиддлстона в «Мстителях: Судный день» планируют вернуться Крис Хемсворт в роли Тора, Энтони Маки в роли Сэма Уилсона, Себастьян Стэн в роли Баки Барнса/Зимнего солдата, Пол Радд в роли Скотта Лэнга/Человека-муравья и другие.
В грядущей ленте также появятся актеры из вселенной «Людей Икс», которая официально объединяется с КВМ в фильме «Судный день». В ленте появятся Патрик Стюарт, Иэн МакКеллен, Кесли Грэммер в роли Зверя, Алан Камминг в роли Ночного Змея, Джеймс Марсден в роли Циклопа, Ребекка Ромин в роли Мистик и Педро Паскаль в роли Мистера Фантастика.
В киновселенную также вернется Роберт Дауни-младший — он сыграет главного злодея фильма Доктора Дума. После выхода «Судного дня» на экраны 1 мая 2026 года Marvel выпустит сиквел «Мстители: Секретные войны» в 2027 году. На 2025 год у студии также запланированы фильмы: «Фантастическая четверка: Первые шаги», который выйдет 25 июля, и «Громовержцы*», дебютирующие 2 мая.