«Его история еще не закончилась»: Том Хиддлстон о возвращении Локи в «Мстителях: Судный день»

«Я очень, очень взволнован. Это удивительно, что я вообще могу об этом говорить, потому что обычно я знаю, но не имею права ничего сказать… Это была необыкновенная глава моей жизни, когда я играл Локи, и она еще не закончилась», — сказал актер.