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Ребел Уилсон появилась в роли синьоры Капулетти в трейлере мюзикла «Джульетта и Ромео»

Сегодня в 22:59
Кадр: Hero Entertainment Group

На ютуб-канале Briarcliff Entertainment опубликовали трейлер мюзикла «Джульетта и Ромео» — новой киноадаптации культовой драмы Уильяма Шекспира, которая выйдет на экраны 9 мая.

Главные роли в картине исполнили Клара Ругард («Дитя робота», «Время между нами») и Джейми Уорд («Темные начала», «Дарреллы»). Мать Джульетты, синьору Капулетти, сыграла Ребел Уилсон («Отпетые мошенницы», «Идеальный голос»).

Актерский состав фильма дополнили Джейсон Айзекс («Гарри Поттер») в роли синьора Монтекки, Руперт Эверетт («Наполеон») в роли синьора Капулетти, Дэн Фоглер («Дом Дракона»), Дерек Джекоби («Гладиатор»), Руперт Грейвз («Шерлок»), Фердия Уолш-Пило («CODA: Ребенок глухих родителей») и Николас Подани.

Видео: Briarcliff Entertainment/YouTube

Режиссером мюзикла и его сценаристом выступил Тимоти Скотт Богарт. Оператором стал Байрон Вернер, композитором — Эван Богарт, создатель хита «Halo» Бейонсе. Все три специалиста работали ранее над лентой «Рождение легенд».

«Ромео и Джульетта, пожалуй, самые известные персонажи в истории драмы. Поэтому найти того, кто их сыграет, было невероятно сложно! Мы всегда представляли себе совершенно другой взгляд на этих детей. Джульетта должна была быть молодой женщиной с поразительной ясностью собственного взгляда на жизнь, со способностью требовать большего для себя и людей, которых она любит», — отметил Тимоти.

Кинематографист добавил, что «Ромео должен быть очень сосредоточен на своем взгляде на мир и должен был мгновенно донести, что на этот раз история может быть другой». По словам режиссера, «привезя несколько актеров на кинопробы в Италию, мы смогли ощутить абсолютное чудо Клары Ругард и Джейми Уорда».

«Их вокальные данные были подлинными и безупречными. Но именно тонкая сила их выступлений и наэлектризованная химия между ними дали понять — передо мной стояли Джульетта и Ромео», — подчеркнул Богарт.

Он отметил, что особое внимание уделил костюмам в проекте, их правдоподобию и оригиенальности. Кроме того, авторы фильма стремились создать «мир, где музыка — столь неотъемлемый двигатель, что зритель теряет себя, обретая совершенно новую связь с историей» через нее.

«Я надеюсь, что мы создали именно такой мюзикл. Где внутренняя эмоциональная правда этих персонажей — это то, что мы видим, оживающим в песне. Черпая вдохновение практически отовсюду, от „Злой“ и „Величайшего шоумена“ до „Суини Тодда“, „Лес Миз“ и других — вдохновение в конечном итоге пришло из поиска того, как музыка и моменты в тех других фильмах внезапно стали чем‑то большим, чем просто песня и танец», — поделился постановщик.

Тимоти Скотт Богарт стал также одним из продюсеров проекта. Среди других продюсеров оказались Брэд Богарт, Джессика Мартинс и Андреа Иерволино, работавший над такими громкими проектами как «Моди: Три дня на крыльях безумия», «Феррари», «Ламборгини» и «До костей».

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