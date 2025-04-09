Ребел Уилсон появилась в роли синьоры Капулетти в трейлере мюзикла «Джульетта и Ромео»

«Ромео и Джульетта, пожалуй, самые известные персонажи в истории драмы. Поэтому найти того, кто их сыграет, было невероятно сложно! Мы всегда представляли себе совершенно другой взгляд на этих детей. Джульетта должна была быть молодой женщиной с поразительной ясностью собственного взгляда на жизнь, со способностью требовать большего для себя и людей, которых она любит», — отметил Тимоти.