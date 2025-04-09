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Миланка Брукс из «Черного зеркала» подала в суд на фитнес-клуб. Ее мама умерла после визита в сауну

Сегодня в 22:17
Фото: milankabrooks

Английская актриса Миланка Брукс, известная по сериалу «Черное зеркало», подала в суд на сеть фитнес-клубов Everlast Gym после того, как ее матери стало плохо в одной из саун. Об этом написал The Sun.

75-летняя мама артистки Милева потеряла сознание в одном из пространств клуба. Женщину обнаружили без сознания. Она перенесла тепловой удар и скончалась через три дня после инцидента в августе 2022 года.

Теперь Брукс требует от учреждения компенсацию в 100 тысяч фунтов стерлингов (около 11 млн рублей) за «телесные повреждения и косвенные убытки» в соответствии с Законом о смертельных случаях 1976 года.

«Ты остаешься светом и вдохновением моей жизни, и твой огонь яростно горит внутри меня», — написала Миланка об ушедшей матери в соцсетях. Ранее актриса называла маму «лучом надежды» и своим «соучастником преступления».

По информации СМИ, Милева посещала фитнес-клуб Everast Gym на протяжении шести месяцев перд своей смертью. Была ли клиенткой сети также ее дочь, неясно.

Местные власти уже провели проверку фитнес-клуба и не нашли оснований для принятия каких‑либо мер в его отношении. В сети, по мнению надзорных органов, соблюдались требования охраны труда и техники безопасности. Тем не менее, Брукс намерена добиться справедливости для своей семьи в Высшем суде.

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