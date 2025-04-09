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Алисия Дебнем-Кэри и Кейтлин Девер из «Яблочного уксуса» вновь снимутся вместе — в кино о Годзилле

Сегодня в 21:25
Фото: Hanna Lassen / Getty Images

Актрисы Алисия Дебнем-Кэри и Кейтлин Девер, исполнившие главные роли в сериале «Яблочный уксус», снова снимутся вместе — на этот раз в пока безымянном фильме студии Legendary. Об этом сообщил Deadline.

Проект поставит режиссер Грант Спьютор по сценарию Дэйва Каллахэма, автора «Шан-Чи и легенды десяти колец» и «Человека-паука: Паутины вселенных». Детали сюжета хранятся в секрете, но он будет связан с угрозой конца света.

В картине, как утверждает СМИ, будет несколько персонажей-людей, а также хорошо знакомые кинозрителям титаны Годзилла и Конг. Всем им предстоит оказаться на пороге глобальной катастрофы.

Каких именно героинь сыграют Дебнем-Кэри и Девер, неизвестно. Помимо этих двух артисток, в проекте примут участие Джек О’Коннелл, Мэтью Модин, Делрой Линдо и Дэн Стивенс.

Последний вновь исполнит роль ветеринара Траппера Бисли, известного по фильму «Годзилла и Конг: Новая империя» — самой кассовой ленте франшизы, вышедшей на экраны в 2024 году.

Франшиза о Годзилле и Конге появилась в 2014 году и объединила культовых киномонстров в одной вселенной. За прошедшие 10 лет в прокат вышли пять фильмов: «Годзилла», «Конг: Остров черепа», «Годзилла 2: Король монстров», «Годзилла против Конга», «Годзилла и Кинг: Новая империя».

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