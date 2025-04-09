Франшиза о Годзилле и Конге появилась в 2014 году и объединила культовых киномонстров в одной вселенной. За прошедшие 10 лет в прокат вышли пять фильмов: «Годзилла», «Конг: Остров черепа», «Годзилла 2: Король монстров», «Годзилла против Конга», «Годзилла и Кинг: Новая империя».