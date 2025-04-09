«Гонорары небольшие, но выжить можно»: кинокритики рассказали, как устроена их индустрия

Почти половина кинокритиков (42%) зарабатывают в месяц менее 40 тысяч рублей. Треть получают до 60 тысяч, еще 20% — до 80 тысяч. Только 8% специалистов удается иметь доход выше 80 тысяч — благодаря совмещению кинокритики и преподавания, модерации показов, кураторства и другой деятельности. В расчет не принимали постоянный оклад респондентов, учитывали только сдельную оплату труда.