«Гонорары небольшие, но выжить можно»: кинокритики рассказали, как устроена их индустрия

Кинокритики Ная Гусева, Тимур Алиев и Анастасия Раневская опросили коллег и выяснили, как обстоят дела с оплатой их труда в России. Результаты исследования специалисты опубликовали в сети.
Они узнали, что кинокритиками становятся в равной степени как женщины, так и мужчины. Среди участников опроса оказалось 55% женщин и 45% мужчин. И те, и другие сталкиваются с проблемой низких гонораров.
«Не вижу особой разницы в гонорарах по гендеру, но сталкивался с ситуациями, когда коллег-женщин в профессиональном сообществе воспринимают менее серьезно», — признался один из респондентов.
Средний гонорар за критический текст, по словам участников исследования, составляет от 3 до 5 тысяч рублей. К таким цифрам в своей работе привыкли 60% авторов. Еще 30% зарабатывают в среднем от 5 до 10 тысяч за материал.
«Если текст объемный и требует серьезного ресерча, издания иногда предлагают до 10 тысяч, но это скорее исключение, чем правило», — отметил один из кинокритиков, опыт которого в профессии превышает 10 лет.
Почти половина кинокритиков (42%) зарабатывают в месяц менее 40 тысяч рублей. Треть получают до 60 тысяч, еще 20% — до 80 тысяч. Только 8% специалистов удается иметь доход выше 80 тысяч — благодаря совмещению кинокритики и преподавания, модерации показов, кураторства и другой деятельности. В расчет не принимали постоянный оклад респондентов, учитывали только сдельную оплату труда.
«Я в кинокритике около 5 лет, и за это время гонорары ни разу не поднялись. Это демотивирует, особенно когда вкладываешь много времени и сил», — посетовал один автор. «профессия стала менее стабильной, особенно после пандемии. Исчезли многие площадки, которые раньше платили хорошо», — добавил другой.
Кинокритики считают, что состояние их индустрии можно улучшить, если установить минимальные ставки на стандартные материалы, запустить профобъединение, продвигать качественные материалы через гранты и другие формы поддержки, а также повышать финансовую грамотность самих авторов.