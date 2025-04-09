Хейден Панеттьери спасается от своры собак в трейлере «Редкой породы»

На ютуб-канале One Media опубликовали трейлер фильма «Редкая порода» («A Breed Apart») с Хейден Панеттьери («Герои», «Крик-4») в главной роли. Картина выйдет в кинопрокат 16 мая.
Она расскажет о девушке по имени Вайолет, которая ищет брошенных собак на пустынном острове. Героиня оказывается в опасности, попадая в ужасающую и хаотическую ситуацию.
Режиссерами ленты стали Грифф Ферст и Нэйтан Ферст, известные по «Проклятию ведьмы снов». Грифф также снял «Холодную Луну», «Акулу-призрака», «Озеро страха 3» и «100 000 000 лет до нашей эры».
Роли в «Редкой породе» исполнили Грейс Кэролайн Карри, Вирджиния Гарднер, Трой Джентиле и Риэль Даунс. Продюсерами проекта выступили Пьер-Андре Роше («Мистик»), Анджела Мередит («57 секунд») и Крис Куммерфельдт Кироа («13 пришествий дьявола»).