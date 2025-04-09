Сьюзан Сарандон, Лоррейн Бракко и Винс Вон готовят итальянскую кухню в трейлере «Бабуль»

Netflix показал трейлер комедии «Бабули» (Nonnas) с Винсом Вонном. Премьера состоится на стриминге 9 мая.
Фильм рассказывает правдивую историю Джоди «Джо» Скаравеллы , работника транспортной компании, который после смерти любимой матери обращается к старинным итальянским рецептам. Чтобы почтить память мамы, которая привила ему любовь к еде в детстве, Джо открывает в ее память итальянское заведение под названием Enoteca Maria.
В качестве поваров он приглашает местных итальянских бабушек. Их в картине играют Лоррейн Бракко («Клан Сопрано», «Славные парни»), Бренда Ваккаро («Полуночный ковбой»), Талия Шайр («Крестный отец», «Рокки») и Сьюзен Сарандон («Тельма и Луиза»).
Режиссерами драмеди выступил супружеский дуэт Стивена Чбоски («Хорошо быть тихоней», «Чудо») и Лиз Макки («Сирена», «Наперстянка»).
«Я выросла в очень итальянской американской семье», — призналась Макки, также написавшая сценарий. «То, что воплощает этот фильм, полностью соответствует моему воспитанию. Еда была для моей семьи еще одним языком общения. Если у вас был плохой день, вы получали крабовую пасту. Она была пронизана любовью и преданностью», — рассказала она.