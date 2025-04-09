Сьюзан Сарандон, Лоррейн Бракко и Винс Вон готовят итальянскую кухню в трейлере «Бабуль»

«Я выросла в очень итальянской американской семье», — призналась Макки, также написавшая сценарий. «То, что воплощает этот фильм, полностью соответствует моему воспитанию. Еда была для моей семьи еще одним языком общения. Если у вас был плохой день, вы получали крабовую пасту. Она была пронизана любовью и преданностью», — рассказала она.