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Звезда «Медленных лошадей» Джек Лауден сыграет мистера Дарси в «Гордости и предубеждении» от Netflix

Сегодня в 17:50
Кадр: Pretty Pictures

Шотландский актер Джек Лауден, известный по сериалу «Медленные лошади» и фильму «Дюнкерк», снимется в экранизации романа «Гордость и предубеждение» от стримингового сервиса Netflix. Об этом сообщил Collider.

Лауден исполнит роль мистера Дарси — главного мужского персонажа романа Джейн Остин. В сериале 1995 года его сыграл Колин Ферт, а в фильме 2005 года — Мэттью МакФэдьен.

Кто появится в новой киноадаптации в образе центральной героини Элизабет Беннет, пока неизвестно. Сценарий будущего сериала написала писательница Долли Олдертон, опубликовавшая роман «Все, что я знаю о любви».

Проект должен стать первой экранизацией творчества Остин, культовой ангийской писательницы рубежа XVIII и XIX веков, после «Доводов рассудка» 2022 года с Дакотой Джонсон. Когда он выйдет на экраны, еще не определено.

Осенью 2024 года британская вещательная компания Би-би-си анонсировала спин-офф своего сериала «Гордость и предубеждение». Новый сериал будет называться «Другая сестра Беннет» и расскажет историю Мэри Беннет.

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