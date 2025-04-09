Французские политики рассказали о повсеместном сексуализированном насилии в шоу-бизнесе страны

Сексуализированное насилие и домогательства являются «массовой проблемой» в индустрии развлечений Франции, говорится в докладе французских политиков, пишет The Guardian.
Депутат от партии зеленых Сандрин Руссо и центрист Эрван Баланант пришли к выводу, что сексуализированное насилие, домогательства и буллинг носят «системный, эндемический и постоянный характер» во всех секторах французской культуры и индустрии развлечений, от телевидения и кино до театра, радио, рекламы, а также рок- и классической музыки.
После пятимесячного расследования, в ходе которого они получили показания почти от 400 человек, включая актеров и работников индустрии, политики заявили, что настроение во Франции «почти не меняется» спустя много лет после начала движения #MeToo.
В процессе расследования они выслушали рассказы об изнасилованиях, нападениях и домогательствах, многие из которых произошли совсем недавно. Политики заявили, что во Франции на протяжении десятилетий сохраняется культура принуждения жертв к молчанию, а также чувство «коллективного отрицания». Они рассказали об «укоренившемся сексизме», а также о расизме в этом секторе.
Женщины, работающие на съемочных площадках, рассказали, что во время их повседневной работы старшие члены съемочной группы мужского пола делали им замечания сексуализированного характера, например, требовали орального секса. В отчете также говорится, что сексуализированное насилие было распространено в процессе кастинга.
Законодатели дали почти 90 рекомендаций, включая усиление защиты актеров и моделей в возрасте до 18 лет, а также улучшение регулирования деятельности актерских агентов и процедур кастинга.