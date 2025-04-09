Французские политики рассказали о повсеместном сексуализированном насилии в шоу-бизнесе страны

В процессе расследования они выслушали рассказы об изнасилованиях, нападениях и домогательствах, многие из которых произошли совсем недавно. Политики заявили, что во Франции на протяжении десятилетий сохраняется культура принуждения жертв к молчанию, а также чувство «коллективного отрицания». Они рассказали об «укоренившемся сексизме», а также о расизме в этом секторе.