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Французские политики рассказали о повсеместном сексуализированном насилии в шоу-бизнесе страны

Сегодня в 17:14
Фото: Guillaume Didelet/Unsplash

Сексуализированное насилие и домогательства являются «массовой проблемой» в индустрии развлечений Франции, говорится в докладе французских политиков, пишет The Guardian.

Депутат от партии зеленых Сандрин Руссо и центрист Эрван Баланант пришли к выводу, что сексуализированное насилие, домогательства и буллинг носят «системный, эндемический и постоянный характер» во всех секторах французской культуры и индустрии развлечений, от телевидения и кино до театра, радио, рекламы, а также рок- и классической музыки.

После пятимесячного расследования, в ходе которого они получили показания почти от 400 человек, включая актеров и работников индустрии, политики заявили, что настроение во Франции «почти не меняется» спустя много лет после начала движения #MeToo.

В процессе расследования они выслушали рассказы об изнасилованиях, нападениях и домогательствах, многие из которых произошли совсем недавно. Политики заявили, что во Франции на протяжении десятилетий сохраняется культура принуждения жертв к молчанию, а также чувство «коллективного отрицания». Они рассказали об «укоренившемся сексизме», а также о расизме в этом секторе.

Женщины, работающие на съемочных площадках, рассказали, что во время их повседневной работы старшие члены съемочной группы мужского пола делали им замечания сексуализированного характера, например, требовали орального секса. В отчете также говорится, что сексуализированное насилие было распространено в процессе кастинга.

Законодатели дали почти 90 рекомендаций, включая усиление защиты актеров и моделей в возрасте до 18 лет, а также улучшение регулирования деятельности актерских агентов и процедур кастинга.

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