Сериал «Одни из нас» получит третий сезон

Сериал «Одни из нас», основанный на игре The Last of Us, получит третий сезон. Об этом сообщил стриминговый сервис Max в своем аккаунте на платформе X.
Когда он выйдет на экране, пока неизвестно. В данный момент Max готовится к премьере второго сезона шоу — она состоится 13 апреля.
Действие новых эпизодов будет развиваться спустя 5 лет после событий первого сезона. К своим ролям вернутся Педро Паскаль и Белла Рэмси. К проекту также присоединятся Кейтлин Девер, Изабела Мерсед, Джеффри Райт и Джо Пантолиано.
Шоураннером первых двух сезонов стал Крейг Мазин («Чернобыль»). Ранее он рассказал Entertainment Weekly, что семь серий второго сезона будут «плотными» и «калорийными». «Каждая серия — как трапеза. Можно поужинать чем‑то легким, а можно отправиться в ресторан с 12 блюдами.
У нас семь серий. Это высококалорийные, насыщенные эпизоды. Если вы считаете, что экшн, драма и масштаб создают эпичность, то каждая из этих серий точно не оставит вас равнодушными. Вам не будет скучно», — сказал он.
В феврале вице-президент HBO Франческа Орси заявила, что у сериала «Одни из нас», вероятно, будет четыре сезона. Первый сезон вышел в январе 2023 года и получил восторженные отзывы.