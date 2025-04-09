Cosmoscow проведет благотворительный аукцион

По ее задумке, представленные на 12-м аукционе Cosmoscow произведения искусства должны вовлекать зрителя «в аффективное пространство, опыт пребывания в котором можно вынести за пределы художественной сферы и сделать частью своей повседневной жизни, тем самым возвратив ей чувственное измерение».