Cosmoscow проведет благотворительный аукцион

Сегодня / 12:14
В Москве и Подмосковье птицам не хватает еды из‑за выпавшего снега
Сегодня / 17:14
Французские политики рассказали о повсеместном сексуализированном насилии во шоу-бизнесе страны
Сегодня / 16:47
Сериал «Одни из нас» получит третий сезон
Сегодня / 16:04
Алекс Скарсгард играет самовольного робота в трейлере «Киллербота»
Сегодня / 15:12
Александр Толмацкий разработает сериал о своем сыне — рэпере Децле
Сегодня / 15:06
Okko и «Импресāрио» проведут квест по мотивам сериала «Гипнозис»
Сегодня / 13:47
Главную роль в сериале «Кэрри» может сыграть Саммер Х.Хауэлл из «Охоты на волка»
Сегодня / 13:30
В Великобритании построят тематический парк Universal Studios
Сегодня / 13:09
Кинотеатры пригрозили выгнать зрителей «Minecraft в кино» из‑за тикток-тренда Chicken Jockey
Сегодня / 12:30
Бывший пентхаус Мика Джаггера выставили на продажу за 5,5 млн фунтов стерлингов
Сегодня / 09:18
Скумбрия находится на грани исчезновения из‑за чрезмерного вылова
Сегодня / 08:54
В России женщины стали меньше сидеть в декрете
Сегодня / 08:01
Автор «Игры престолов» Джордж Мартин расплакался при встрече с возрожденным «лютоволком»
Сегодня / 07:35
В Москве клещи впали в спячку из‑за похолодания
Сегодня / 06:56
Звезда «Белого лотоса» Эйми Лу Вуд рассказала, что чувствовала себя «уродливой»
Сегодня / 06:43
Комедию «Колин из бухгалтерии» продлили на третий сезон
Сегодня / 06:30
Роберт Паттинсон может сыграть злодея в «Дюне-3»
Сегодня / 05:57
Михаил Ефремов вышел на свободу по УДО
Сегодня / 22:56
Тейлор Свифт стала рекордсменкой по числу проданных за десятилетие виниловых пластинок
Сегодня / 22:15
Джонатан Мейджорс стремится стать выдающимся бодибилдером в трейлере «Жажды славы»
Сегодня / 21:26
Мультфильм «Angry Birds 3 в кино» выйдет в начале 2027 года
Вчера / 20:47
Артем Михалков стал генпродюсером студии 1-2-3 Production, выпустившей «Эпидемию»
Вчера / 20:47
Билли Корган рассказал, что хотел бы услышать песню The Smashing Pumpkins на своих похоронах
Вчера / 19:45
Звезда «Гарри Поттера» Гарри Меллинг снимется в фильме Кантемира Балагова «Варенье из бабочек»
Вчера / 18:40
Дочь Дэвида Линча опубликовала фото с текстом его эпитафии. Его значение — загадка
Вчера / 18:25
Марк Хоппус из Blink-182 вспомнил «ужасное» свидание с Мелиссой Джоан Харт
Вчера / 17:57
Блогер Алексей Жидковский прочитал текст «Тотального диктанта». Его раскритиковали чиновники
Вчера / 17:16
Вышел тизер четвертого сезона сериала-антологии «Любовь, смерть и роботы»

Cosmoscow проведет благотворительный аукцион

Сегодня в 16:17
Фото: Cosmoscow

Cosmoscow проведет 10 апреля благотворительный аукцион, на котором продадут 29 произведений с выставки «Несколько поводов доверять себе». Об этом сообщил The Art Newspaper Russia.

Увидеть лоты можно в Центре современной культуры «Солодовня». При их отборе эксперты искали работы с сильным эмоциональным воздействием, отметила куратор экспозиции Ксения Чилингарова.

По ее задумке, представленные на 12-м аукционе Cosmoscow произведения искусства должны вовлекать зрителя «в аффективное пространство, опыт пребывания в котором можно вынести за пределы художественной сферы и сделать частью своей повседневной жизни, тем самым возвратив ей чувственное измерение».

«Мы руководствовались собственными ощущениями, вызванными чувственным контекстом искусства», — пояснила Чилингарова. Среди отобранных работ — принт Тимофея Ради с его инсталляцией 2019 года, живописные полотна Дамира Муратова, демонстрирующие античные мотивы в типичном советском быте, пластиковые произведения Тараса Желтышева.

Принты Ради оцениваются в 235–285 тысяч рублей, картины Муратова — в 470–570 тысяч, инсталляция Желтышева — в 480–580 тысяч. Вырученные от их продажи деньги пойдут на реализацию программ фонда Cosmoscow.

Ранее Cosmoscow назвал победителей своих программ. Художниками года признали арт-группу «Провмыза», институцией года стал центр творческих индустрий «Фабрика», а музеем года — красноярская «Площадь Мира».

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами