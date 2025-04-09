Cosmoscow проведет благотворительный аукцион

Cosmoscow проведет 10 апреля благотворительный аукцион, на котором продадут 29 произведений с выставки «Несколько поводов доверять себе». Об этом сообщил The Art Newspaper Russia.
Увидеть лоты можно в Центре современной культуры «Солодовня». При их отборе эксперты искали работы с сильным эмоциональным воздействием, отметила куратор экспозиции Ксения Чилингарова.
По ее задумке, представленные на 12-м аукционе Cosmoscow произведения искусства должны вовлекать зрителя «в аффективное пространство, опыт пребывания в котором можно вынести за пределы художественной сферы и сделать частью своей повседневной жизни, тем самым возвратив ей чувственное измерение».
«Мы руководствовались собственными ощущениями, вызванными чувственным контекстом искусства», — пояснила Чилингарова. Среди отобранных работ — принт Тимофея Ради с его инсталляцией 2019 года, живописные полотна Дамира Муратова, демонстрирующие античные мотивы в типичном советском быте, пластиковые произведения Тараса Желтышева.
Принты Ради оцениваются в 235–285 тысяч рублей, картины Муратова — в 470–570 тысяч, инсталляция Желтышева — в 480–580 тысяч. Вырученные от их продажи деньги пойдут на реализацию программ фонда Cosmoscow.
Ранее Cosmoscow назвал победителей своих программ. Художниками года признали арт-группу «Провмыза», институцией года стал центр творческих индустрий «Фабрика», а музеем года — красноярская «Площадь Мира».