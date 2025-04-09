Алекс Скарсгард играет самовольного робота в трейлере «Киллербота»

Apple TV+ представил первый трейлер «Киллербота» — научно-фантастической комедии с Алексом Скарсгардом в главной роли. Премьера состоится 16 мая.
Основанный на бестселлере Марты Уэллс «Дневники Киллербота», 10-серийный сериал рассказывает о роботе-охраннике, принадлежащем футуристической мегакорпорации, которого арендуют для охраны экипажа космической экспедиции.
Втихаря от владельцев, робот взламывает свою программу, чтобы не подчиняться приказам. Но вместо того, чтобы уйти в самоволку, Киллербот решает остаться на службе у своей команды, а в свободное время тайно смотреть сериалы.
Помимо звезды «Тарзана», «Большой маленькой лжи» и «Варяга» в шоу играют Нома Думезвени («Наблюдатель»), Давид Дастмалчян («Полночь с дьяволом»), Сабрина Ву («Безумная поездочка»), Акшай Кханна («Любящие сердца»), Таттиавна Джонс («Странная империя») и Тамара Подемски («Внешние сферы»).
Создателями сериала выступили братья Крис и Пол Вайц, работавшие над франшизой «Американский пирог», а также фильмами «Сумерки. Сага. Новолуние» и «Мой мальчик».