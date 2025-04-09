Сегодня / 12:14
В Москве и Подмосковье птицам не хватает еды из‑за выпавшего снега
Сегодня / 16:47
Сериал «Одни из нас» получит третий сезон
Сегодня / 16:17
Cosmoscow проведет благотворительный аукцион
Сегодня / 16:04
Алекс Скарсгард играет самовольного робота в трейлере «Киллербота»
Сегодня / 15:06
Okko и «Импресāрио» проведут квест по мотивам сериала «Гипнозис»
Сегодня / 13:47
Главную роль в сериале «Кэрри» может сыграть Саммер Х.Хауэлл из «Охоты на волка»
Сегодня / 13:30
В Великобритании построят тематический парк Universal Studios
Сегодня / 13:09
Кинотеатры пригрозили выгнать зрителей «Minecraft в кино» из‑за тикток-тренда Chicken Jockey
Сегодня / 12:30
Бывший пентхаус Мика Джаггера выставили на продажу за 5,5 млн фунтов стерлингов
Сегодня / 09:18
Скумбрия находится на грани исчезновения из‑за чрезмерного вылова
Сегодня / 08:54
В России женщины стали меньше сидеть в декрете
Сегодня / 08:01
Автор «Игры престолов» Джордж Мартин расплакался при встрече с возрожденным «лютоволком»
Сегодня / 07:35
В Москве клещи впали в спячку из‑за похолодания
Сегодня / 06:56
Звезда «Белого лотоса» Эйми Лу Вуд рассказала, что чувствовала себя «уродливой»
Сегодня / 06:43
Комедию «Колин из бухгалтерии» продлили на третий сезон
Сегодня / 06:30
Роберт Паттинсон может сыграть злодея в «Дюне-3»
Сегодня / 05:57
Михаил Ефремов вышел на свободу по УДО
Сегодня / 22:56
Тейлор Свифт стала рекордсменкой по числу проданных за десятилетие виниловых пластинок
Сегодня / 22:15
Джонатан Мейджорс стремится стать выдающимся бодибилдером в трейлере «Жажды славы»
Сегодня / 21:26
Мультфильм «Angry Birds 3 в кино» выйдет в начале 2027 года
Вчера / 20:47
Артем Михалков стал генпродюсером студии 1-2-3 Production, выпустившей «Эпидемию»
Вчера / 20:47
Билли Корган рассказал, что хотел бы услышать песню The Smashing Pumpkins на своих похоронах
Вчера / 19:45
Звезда «Гарри Поттера» Гарри Меллинг снимется в фильме Кантемира Балагова «Варенье из бабочек»
Вчера / 18:40
Дочь Дэвида Линча опубликовала фото с текстом его эпитафии. Его значение — загадка
Вчера / 18:25
Марк Хоппус из Blink-182 вспомнил «ужасное» свидание с Мелиссой Джоан Харт
Вчера / 17:57
Блогер Алексей Жидковский прочитал текст «Тотального диктанта». Его раскритиковали чиновники
Вчера / 17:16
Вышел тизер четвертого сезона сериала-антологии «Любовь, смерть и роботы»
Вчера / 17:08
Сабрина Карпентер станет хедлайнером виртуального фестиваля Fortnite

Александр Толмацкий разработает сериал о своем сыне — рэпере Децле

Сегодня в 15:12
Фото: Detsl aka Le Truk

Александр Толмацкий, отец рэпера Децла, разработает сериал о его жизни. Об этом сообщил «Бюллетень кинопрокатчика».

Толмацкий станет продюсером шоу, которое выпустят компании «Студия видеопрокат» и «Эра мьюзик». Проект пока носит рабочее название «Децл». Детали о нем держатся в секрете.

Еще одним продюсером сериала будет Сергей Бондарчук. Шоураннерами биографической ленты станут Алексей Киселев, известный по проектам «Happy End» и «Балет», и работавшая над «Крестами» Ангелина Ашман.

Когда сериал о Децле выйдет на экраны, неизвестно. Когда начнутся его съемки и какие артисты примут в них участие, еще не определено.

Рэпер Децл, также известный как Кирилл Толмацкий, умер в феврале 2019 года в возрасте 35 лет. Музыканту стало плохо после выступления, он скончался от острой сердечной недостаточности. В конце того же года журналист Роман Супер выпустил документальный фильм «С закрытыми окнами» о Децле.

Кирилл Толмацкий родился 22 июля 1983 года в Москве. В начале карьеры он выступал в группе «Bad B. Альянс». По-настоящему большую известность Децл получил после выхода в 2000 году дебютного сольного альбома «Кто ты?» — тираж составил более миллиона копий. Его «Вечеринка», «Слезы» и «Письмо» играли на всех тусовках страны.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами