Рэпер Децл, также известный как Кирилл Толмацкий, умер в феврале 2019 года в возрасте 35 лет. Музыканту стало плохо после выступления, он скончался от острой сердечной недостаточности. В конце того же года журналист Роман Супер выпустил документальный фильм «С закрытыми окнами» о Децле.