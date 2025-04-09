Александр Толмацкий, отец рэпера Децла, разработает сериал о его жизни. Об этом сообщил «Бюллетень кинопрокатчика».
Толмацкий станет продюсером шоу, которое выпустят компании «Студия видеопрокат» и «Эра мьюзик». Проект пока носит рабочее название «Децл». Детали о нем держатся в секрете.
Еще одним продюсером сериала будет Сергей Бондарчук. Шоураннерами биографической ленты станут Алексей Киселев, известный по проектам «Happy End» и «Балет», и работавшая над «Крестами» Ангелина Ашман.
Когда сериал о Децле выйдет на экраны, неизвестно. Когда начнутся его съемки и какие артисты примут в них участие, еще не определено.
Кирилл Толмацкий родился 22 июля 1983 года в Москве. В начале карьеры он выступал в группе «Bad B. Альянс». По-настоящему большую известность Децл получил после выхода в 2000 году дебютного сольного альбома «Кто ты?» — тираж составил более миллиона копий. Его «Вечеринка», «Слезы» и «Письмо» играли на всех тусовках страны.