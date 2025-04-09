Okko и «Импресāрио» проведут квест по мотивам сериала «Гипнозис»

Онлайн-кинотеатр Okko и театрально-продюсерская компания «Импресāрио» проведут квест «Гипнозис» по мотивам одноименного сериала, вышедшего 3 апреля.
«Гипнозис. Квест, захватывающий разум» пройдет с 11 по 20 апреля на территории московского общественного пространства «Три вокзала. Депо». По словам организаторов, участники смогут примерить роль героев детективного триллера, узнать о своих скрытых сверхспособностях и почувствовать реальную силу гипноза.
На гигантском фуд-корте игроки будут искать загадочные артефакты. Поможет им в этом героиня сериала Лии (Анастасия Куимова) — ее голос будет сопровождать участников на каждом этапе игры через специальные наушники.
Участие в квесте бесплатное при подписке на Okko. На ивент советуют зарегистрироваться на сайте или на специальной стойке в «Депо».
Сериал «Гипнозис» рассказывает историю трех друзей: частного детектива (Даниил Страхов), способного читать мысли, адвоката (Ростислав Бершауэр), предсказывающего будущее, и священника (Кирилл Кяро) с даром видеть далекое прошлое.