Главную роль в сериале «Кэрри» может сыграть Саммер Х.Хауэлл из «Охоты на волка»

Саммер Х.Хауэлл близка к заключению контракта на главную роль в предстоящем телесериале Майка Флэнагана «Кэрри» для Amazon, сообщил Variety.
«Кэрри» находится в разработке у Amazon с октября 2024 года. На данный момент официального объявления о съемках сериала не было, но ожидается, что это произойдет в ближайшее время. Сериал основан на одноименном культовом романе Стивена Кинга.
Логлайн сериала описывает его как «смелое и актуальное переосмысление истории школьницы-изгоя Кэрри Уайт (Хауэлл), которая всю жизнь провела в уединении со своей властной матерью. После внезапной и безвременной смерти отца Кэрри оказывается в жестокой среде средней школы, пытаясь справиться с издевательствами и появлением у нее таинственных телекинетических способностей», — сказано в анонсе.
Ранее Хауэлл появлялась в фильмах «Охота на волка», «Поместье Харланд», «Проклятие Чаки» и «Культ Чаки».
«Кэрри» — первый роман Кинга, опубликованный в 1974 году. Книга стала бестселлером, а в 1976 году по ней был снят фильм с Сисси Спейсек в главной роли. Фильм Брайана Де Пальмы собрал более 30 млн долларов при бюджете менее 2 млн и со временем был признан одним из лучших фильмов ужасов всех времен. Наряду со Спейсек, роль Кэрри на экране также исполняла Анджела Беттис в фильме 2002 года, а также Хлоя Грейс Морец в ремейке 2013 года.