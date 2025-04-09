Главную роль в сериале «Кэрри» может сыграть Саммер Х.Хауэлл из «Охоты на волка»

Сегодня / 12:14
В Москве и Подмосковье птицам не хватает еды из‑за выпавшего снега
Сегодня / 13:30
В Великобритании построят тематический парк Universal Studios
Сегодня / 13:09
Кинотеатры пригрозили выгнать зрителей «Minecraft в кино» из‑за тикток-тренда Chicken Jockey
Сегодня / 12:30
Бывший пентхаус Мика Джаггера выставили на продажу за 5,5 млн фунтов стерлингов
Сегодня / 09:18
Скумбрия находится на грани исчезновения из‑за чрезмерного вылова
Сегодня / 08:54
В России женщины стали меньше сидеть в декрете
Сегодня / 08:01
Автор «Игры престолов» Джордж Мартин расплакался при встрече с возрожденным «лютоволком»
Сегодня / 07:35
В Москве клещи впали в спячку из‑за похолодания
Сегодня / 06:56
Звезда «Белого лотоса» Эйми Лу Вуд рассказала, что чувствовала себя «уродливой»
Сегодня / 06:43
Комедию «Колин из бухгалтерии» продлили на третий сезон
Сегодня / 06:30
Роберт Паттинсон может сыграть злодея в «Дюне-3»
Сегодня / 05:57
Михаил Ефремов вышел на свободу по УДО
Сегодня / 22:56
Тейлор Свифт стала рекордсменкой по числу проданных за десятилетие виниловых пластинок
Сегодня / 22:15
Джонатан Мейджорс стремится стать выдающимся бодибилдером в трейлере «Жажды славы»
Сегодня / 21:26
Мультфильм «Angry Birds 3 в кино» выйдет в начале 2027 года
Вчера / 20:47
Артем Михалков стал генпродюсером студии 1-2-3 Production, выпустившей «Эпидемию»
Вчера / 20:47
Билли Корган рассказал, что хотел бы услышать песню The Smashing Pumpkins на своих похоронах
Вчера / 19:45
Звезда «Гарри Поттера» Гарри Меллинг снимется в фильме Кантемира Балагова «Варенье из бабочек»
Вчера / 18:40
Дочь Дэвида Линча опубликовала фото с текстом его эпитафии. Его значение — загадка
Вчера / 18:25
Марк Хоппус из Blink-182 вспомнил «ужасное» свидание с Мелиссой Джоан Харт
Вчера / 17:57
Блогер Алексей Жидковский прочитал текст «Тотального диктанта». Его раскритиковали чиновники
Вчера / 17:16
Вышел тизер четвертого сезона сериала-антологии «Любовь, смерть и роботы»
Вчера / 17:08
Сабрина Карпентер станет хедлайнером виртуального фестиваля Fortnite
Вчера / 16:16
Премьера фильма «Миссия невыполнима: Финальная расплата» состоится на Каннском кинофестивале
Вчера / 15:47
Робби Уильямс заболел цингой из‑за препаратов для похудения
Вчера / 15:33
Cosmoscow объявила победителей. Институцией года стал центр творческих индустрий «Фабрика»
Вчера / 15:33
Число смертных казней в 2024 году достигло рекордного максимума за 10 лет
Вчера / 14:50
Дженна Ортега рассказала, почему покинула «Крик-7»

Главную роль в сериале «Кэрри» может сыграть Саммер Х.Хауэлл из «Охоты на волка»

Сегодня в 13:47
Фото: MarVista Entertainment

Саммер Х.Хауэлл близка к заключению контракта на главную роль в предстоящем телесериале Майка Флэнагана «Кэрри» для Amazon, сообщил Variety.

«Кэрри» находится в разработке у Amazon с октября 2024 года. На данный момент официального объявления о съемках сериала не было, но ожидается, что это произойдет в ближайшее время. Сериал основан на одноименном культовом романе Стивена Кинга.

Логлайн сериала описывает его как «смелое и актуальное переосмысление истории школьницы-изгоя Кэрри Уайт (Хауэлл), которая всю жизнь провела в уединении со своей властной матерью. После внезапной и безвременной смерти отца Кэрри оказывается в жестокой среде средней школы, пытаясь справиться с издевательствами и появлением у нее таинственных телекинетических способностей», — сказано в анонсе.

Ранее Хауэлл появлялась в фильмах «Охота на волка», «Поместье Харланд», «Проклятие Чаки» и «Культ Чаки».

«Кэрри» — первый роман Кинга, опубликованный в 1974 году. Книга стала бестселлером, а в 1976 году по ней был снят фильм с Сисси Спейсек в главной роли. Фильм Брайана Де Пальмы собрал более 30 млн долларов при бюджете менее 2 млн и со временем был признан одним из лучших фильмов ужасов всех времен. Наряду со Спейсек, роль Кэрри на экране также исполняла Анджела Беттис в фильме 2002 года, а также Хлоя Грейс Морец в ремейке 2013 года.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами