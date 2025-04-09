Главную роль в сериале «Кэрри» может сыграть Саммер Х.Хауэлл из «Охоты на волка»

«Кэрри» — первый роман Кинга, опубликованный в 1974 году. Книга стала бестселлером, а в 1976 году по ней был снят фильм с Сисси Спейсек в главной роли. Фильм Брайана Де Пальмы собрал более 30 млн долларов при бюджете менее 2 млн и со временем был признан одним из лучших фильмов ужасов всех времен. Наряду со Спейсек, роль Кэрри на экране также исполняла Анджела Беттис в фильме 2002 года, а также Хлоя Грейс Морец в ремейке 2013 года.