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Кинотеатры пригрозили выгнать зрителей «Minecraft в кино» из‑за тикток-тренда Chicken Jockey

Сегодня в 13:09
Фото: Warner Bros.

Кинотеатры предупредили зрителей, что их выдворят из зала, если они присоединятся к тикток-тренду, призывающему срывать сеансы хитового фильма «Minecraft в кино». Об этом рассказал The Guardian.

В соцсетях появились кадры, на которых зрители радуются, бросают попкорн и кричат во время просмотра фильма, особенно во время сцены, где одна из звезд фильма, Джек Блэк, кричит «Chicken jockey!» при появлении ребенка-зомби верхом на курице.

Тренд «куриный жокей» завирусился в тиктоке и привел к тому, что кинотеатры по всему миру приняли меры по борьбе с деструктивным поведением на показах экранизации видеоигры.

Несколько кинотеатров в Великобритании вывесили объявления, предостерегающие зрителей от срыва сеансов, а одно заведение в Уэльсе заявило, что остановит показ, если зрители зайдут слишком далеко. Кинотеатры предупредили зрителей, что они будут изгнаны, если присоединятся к тенденции тиктока, призывающей зрителей срывать сеансы ленты.

«Мы не потерпим любые формы антисоциального поведения, особенно те, которые могут помешать другим гостям: громкие крики, хлопки и вопли. Любого, уличенного в подобном поведении, удалят с просмотра без права на возврат денег», — заявили представители кинотеатра Witney Cineworld.

Компания Radway разместила аналогичное предупреждение на своей странице в социальных сетях, заявив: «Любой, кто будет замечен в участии в тренде, связанном с фильмом „Майнкрафт“, будет удален из кинотеатра. Мы хотим, чтобы наши клиенты наслаждались впечатлениями, за которые они заплатили».

Американский кинотеатр Township в Вашингтоне запретил посещать сеансы фильма несовершеннолетним без сопровождения взрослых после «неприятной ситуации», произошедшей 4 апреля: «Большие группы мальчиков без присмотра занимались совершенно неприемлемым поведением, включая вандализм… Все несовершеннолетние, желающие посмотреть фильм „Майнкрафт“, обязаны быть в сопровождении родителей или ответственных взрослых. Группы мальчиков без сопровождения не будут допущены».

«Minecraft в кино» оказался неожиданно успешным в прокате. В первый уик-энд картина показала самые высокие кассовые сборы для экранизации видеоигры в Северной Америке и заработала около 314 млн долларов по всему миру.

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