Кинотеатры пригрозили выгнать зрителей «Minecraft в кино» из‑за тикток-тренда Chicken Jockey

Компания Radway разместила аналогичное предупреждение на своей странице в социальных сетях, заявив: «Любой, кто будет замечен в участии в тренде, связанном с фильмом „Майнкрафт“, будет удален из кинотеатра. Мы хотим, чтобы наши клиенты наслаждались впечатлениями, за которые они заплатили».