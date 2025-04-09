Кинотеатры пригрозили выгнать зрителей «Minecraft в кино» из‑за тикток-тренда Chicken Jockey

Кинотеатры предупредили зрителей, что их выдворят из зала, если они присоединятся к тикток-тренду, призывающему срывать сеансы хитового фильма «Minecraft в кино». Об этом рассказал The Guardian.
В соцсетях появились кадры, на которых зрители радуются, бросают попкорн и кричат во время просмотра фильма, особенно во время сцены, где одна из звезд фильма, Джек Блэк, кричит «Chicken jockey!» при появлении ребенка-зомби верхом на курице.
Тренд «куриный жокей» завирусился в тиктоке и привел к тому, что кинотеатры по всему миру приняли меры по борьбе с деструктивным поведением на показах экранизации видеоигры.
Несколько кинотеатров в Великобритании вывесили объявления, предостерегающие зрителей от срыва сеансов, а одно заведение в Уэльсе заявило, что остановит показ, если зрители зайдут слишком далеко. Кинотеатры предупредили зрителей, что они будут изгнаны, если присоединятся к тенденции тиктока, призывающей зрителей срывать сеансы ленты.
«Мы не потерпим любые формы антисоциального поведения, особенно те, которые могут помешать другим гостям: громкие крики, хлопки и вопли. Любого, уличенного в подобном поведении, удалят с просмотра без права на возврат денег», — заявили представители кинотеатра Witney Cineworld.
Компания Radway разместила аналогичное предупреждение на своей странице в социальных сетях, заявив: «Любой, кто будет замечен в участии в тренде, связанном с фильмом „Майнкрафт“, будет удален из кинотеатра. Мы хотим, чтобы наши клиенты наслаждались впечатлениями, за которые они заплатили».
Американский кинотеатр Township в Вашингтоне запретил посещать сеансы фильма несовершеннолетним без сопровождения взрослых после «неприятной ситуации», произошедшей 4 апреля: «Большие группы мальчиков без присмотра занимались совершенно неприемлемым поведением, включая вандализм… Все несовершеннолетние, желающие посмотреть фильм „Майнкрафт“, обязаны быть в сопровождении родителей или ответственных взрослых. Группы мальчиков без сопровождения не будут допущены».
«Minecraft в кино» оказался неожиданно успешным в прокате. В первый уик-энд картина показала самые высокие кассовые сборы для экранизации видеоигры в Северной Америке и заработала около 314 млн долларов по всему миру.