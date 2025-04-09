Бывший пентхаус Мика Джаггера выставили на продажу за 5,5 млн фунтов стерлингов

Во время пребывания Джаггера в этом здании группа выпустила альбомы «Paint it Black» (1966), «Aftermath» (1966), а также «Ruby Tuesday» и «Lets Spend the Night Together» в 1967 году. Гитарист группы Кит Ричардс проводил в квартире по несколько дней подряд. Среди других известных гостей, посещавших это здание, — принцесса Маргарет.