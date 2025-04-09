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Бывший пентхаус Мика Джаггера выставили на продажу за 5,5 млн фунтов стерлингов

Сегодня в 12:30
Фото: PA Images via Getty Images

Агентства Prime и Beauchamp выставили на продажу пентхаус Мика Джаггера. Квартиру, где фронтмен Rolling Stones жил и устраивал вечеринки со своей тогдашней подругой Марианной Фейтфулл, оценивают в 5,5 млн фунтов стерлингов (7 млн долларов), пишет Independent.

Бывшая пара арендовала дом в Мэрилебоне с 1966 по 1968 год. Незадолго до этого Rolling Stones достигли славы благодаря трекам «(I Can’t Get No) Satisfaction» и «Get Off of my Cloud».

Джаггер решил арендовать эдвардианский особняк отчасти из‑за «лечебного туризма»: в окрестностях находились эксклюзивные медицинские центры, где он, по слухам, регулярно лечился от последствий своих вечеринок.

Особняк 1903 года постройки имеет площадь 231,79 квадратного метра и включает четыре спальни. Высота потолков в них достигает 3,12 метра.

Во время пребывания Джаггера в этом здании группа выпустила альбомы «Paint it Black» (1966), «Aftermath» (1966), а также «Ruby Tuesday» и «Lets Spend the Night Together» в 1967 году. Гитарист группы Кит Ричардс проводил в квартире по несколько дней подряд. Среди других известных гостей, посещавших это здание, — принцесса Маргарет.

Певец покинул дом в январе 1968 года, купив квартиру на Честер-сквер в Белгравии. Он переехал туда, но в 1970 году расстался с Фейтфулл.

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