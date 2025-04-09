В Москве и Подмосковье птицам не хватает еды из‑за выпавшего снега

В «Вороньем гнезде» объяснили, как можно помочь птицам, пока не растает снег. Так, скворцов в этой ситуации выручат яблоки, зерновой размол и сало (например, прикрученное к ветке дерева или уложенное в специальную кормушку), а трясогузок — горсть мучного червя.