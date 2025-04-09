В Москве и Подмосковье птицам не хватает еды из‑за выпавшего снега

В Москве и Подмосковье дрозды-рябинники, скворцы и другие птицы остались без еды из‑за выпавшего в апреле снега. Об этом «Афише Daily» рассказали в центре помощи птицам «Воронье гнездо».
«Все птицы сейчас оказались в непростой ситуации. Некоторые уже приступили к выведению птенцов, так что выпавший снег действительно осложнил птицам жизнь», — рассказали в центре.
В «Вороньем гнезде» объяснили, как можно помочь птицам, пока не растает снег. Так, скворцов в этой ситуации выручат яблоки, зерновой размол и сало (например, прикрученное к ветке дерева или уложенное в специальную кормушку), а трясогузок — горсть мучного червя.
Хищникам вроде коршунов и пустельг в снежную погоду трудно охотиться, но их метаболизм медленнее — голодовку переживут.
«Помочь хищным птицам в такой ситуации сложно. Коршун не пренебрегает падалью, поэтому теоретически может соблазниться тушкой курицы или каким‑то другим мясом. Но, скорее всего, осторожную птицу опередят более шустрые врановые», — отметили в центре.